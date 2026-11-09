Attacchi hacker, dai farmaci ai dispositivi medici: i bersagli negli ospedali 

Non solo sacche di sangue e plasma. “Senza creare allarmismi nei pazienti, dobbiamo dire che i potenziali bersagli degli attacchi hacker nella sanità sono diversi, dai dati sensibili dei pazienti ai dispositivi medici, passando per i farmaci. Ecco perché la cybersicurezza è un tema su cui lavorare, insieme alla formazione degli operatori attivi sui sistemi gestionali delle aziende sanitarie e ospedaliere”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Alma Martelli, associata di Farmacologia dell’Università di Pisa e direttore della Scuola di Specializzazione in farmacia ospedaliera dell’ateneo, nonché componente della Sif (Società italiana di farmacologia).

Dopo gli attacchi hacker ai frigoriferi di supermercati e strutture sanitarie che conservano il sangue in Francia, il tema è diventato caldissimo. Ma il vero rischio per la sanità è sottovalutare il problema, che in realtà è collegato a doppio filo all’evoluzione tecnologica.

Nelle farmacie degli ospedali medicinali ‘gioiello’

“Non ce ne rendiamo conto, perché i farmaci ci vengono forniti dal Servizio sanitario nazionale, ma nelle farmacie degli ospedali sono conservati medicinali che costano anche centinaia di migliaia di euro per singola scatola. Quindi anche soltanto un frigorifero di una singola struttura vittima di attacchi hacker potrebbe creare danni per milioni di euro. La buona notizia è che ci sono già in atto numerose misure di sicurezza, controllo e monitoraggio sui farmaci. Inoltre non tutte le strutture sono connesse e ‘aperte digitalmente all’esterno’”, continua Martelli.

Farmaci e dati sensibili

“Nel caso dei farmaci stoccati all’interno dei frigo delle farmacie ospedaliere, il danno causato da attacchi hacker sarebbe anche economico, oltre che nella mancata cura al paziente che ne aveva bisogno. Paradossalmente – continua la farmacologa – un sistema più arcaico di frigoriferi non in rete, quindi non controllati da remoto, attualmente ci protegge di più nei confronti di attacchi hacker, ma questo dipende un po’ dalle singole strutture e dal loro grado di evoluzione nelle diverse regioni. In Italia ci sono soluzioni più avanzate e connesse, ma anche altre che lo sono meno. Il tema non è legato solo ai frigoriferi: in sanità gli stessi dati sono sensibili”.

“Pensiamo agli interventi chirurgici, che viaggiano sui sistemi informatici degli ospedali. Questi sistemi digitalizzati possono essere vulnerabili ad attacchi hacker: il rischio è quello di far saltare un’operazione, magari perché è stata sottratta la cartella clinica o i dati che consentono di procedere: un problema per le strutture sanitarie sotto attacco hacker”. Ce lo hanno insegnato i ‘ricatti’ ai danni degli ospedali in passato. “Il problema è legato ai dati sensibili, acquisiti illecitamente dagli hacker”, insiste la specialista.

Se gli attacchi hacker prendono di mira i dispositivi medici

“Noi pensiamo sempre ai farmaci, ma i farmacisti ospedalieri si occupano anche dei dispositivi medici, che non sono solo aghi o siringhe. Oggi questi device sono vere e proprie tecnologie indossate dai pazienti o impiantate nel loro organismo, spesso controllate da remoto. È il caso del pacemaker di una persona in vista, pensiamo a un politico: potrebbe essere oggetto di un attacco hacker. Dunque anche i dispositivi medici sono elementi su cui porre attenzione”, chiarisce Martelli.

Insomma, se la sanità corre, bisogna “implementare di pari passo anche i sistemi di cybersicurezza, perché via via che la tecnologia per la salute evolve, anche la vulnerabilità dei sistemi agli attacchi hacker aumenta”, conclude la specialista Sif. Ed è importante farsi trovare pronti.