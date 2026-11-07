Influenza in Italia, le parole di Orazio Schillaci su dati e Manovra

Novità in arrivo sul fronte della sorveglianza epidemiologica sui virus respiratori e l’influenza in Italia, con la piattaforma RespVirNet bloccata da mesi per una questione legata alla privacy. Il ministero della Salute “ha lavorato su questo tema insieme all’Istituto Superiore di Sanità e a breve ci sarà il bollettino, con una tempistica non molto diversa da quella degli anni precedenti”, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine del Congresso Sifo in corso alla Nuvola di Roma. Davanti ai 3.500 farmacisti ospedalieri il ministro ha parlato anche di Ssn, che va difeso da “attaccchi scomposti”, e Manovra: “Tutto è migliorabile. Anche le leggi di Bilancio lo sono”.

Quando arriverà il primo bollettino sull’influenza

“Spero vivamente che, nel giro di una settimana, ci sarà il primo bollettino, in linea con quello che è avvenuto lo scorso anno: più o meno” nel 2025 “il primo bollettino è stato diffuso in questo periodo”, ha concluso Schillaci. Ma che cosa è successo?

Come abbiamo raccontato qualche giorno fa su LaPresse, la sorveglianza epidemiologica sull’influenza è ferma da marzo. La piattaforma RespVirNet è infatti bloccata da mesi per una questione legata alla privacy. Decisivo sarà l’incontro in programma il 9 novembre con il Garante della Privacy, per sbloccare il regolamento: una volta superato questo passaggio, l’Iss potrà riprendere il monitoraggio dell’influenza e degli altri virus respiratori.

Manovra e sanità: “non ci sono tagli, ma tutto è migliorabile”

Quanto alla Manovra e alle misure per la sanità, “di fronte a una platea come la vostra – ha detto Schillaci ai farmacisti ospedalieri Sifo riuniti alla Nuvola – vorrei sottolineare che, nonostante una contingenza complessa come quella che stiamo vivendo, soprattutto a livello internazionale, l’attenzione alla sanità non è mancata. A volte sento parlare di tagli, ma nella legge di Bilancio non ci sono tagli. Potevamo mettere più risorse? Io lo dico sempre per primo: i fondi in sanità non bastano mai, ma l’attenzione, lo ribadisco, non è mancata. I problemi non mancano, ma tutto è migliorabile. Anche le leggi di bilancio lo sono. E a questo serve il lavoro in Parlamento. In raccordo anche con il governo”.

“L’importante è lavorare seriamente come abbiamo fatto e come faremo ancora. Per questo vorrei ribadire che l’impegno del governo e mio in questi anni è stato massimo. Le cifre di finanziamento del Fondo sanitario nazionale lo dicono. Sono numeri. Come ministro ho sempre lavorato perché il nostro Servizio sanitario nazionale rimanesse solido e ancorato ai suoi principi. Primo fra tutti, quello dell’universalità. Da sempre lavoro per quello in cui credo. E continuerò a farlo, sino all’ultimo giorno in cui avrò l’onore di ricoprire questo incarico”, ha concluso il ministro.