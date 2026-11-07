Arbovirosi in Italia, quasi 800 casi di West Nile e una stagione fra le più pesanti di sempre

Un bilancio pesante e il rischio del sommerso. Gli ultimi dati delle arbovirosi nel nostro Paese e l’analisi dell’epidemiologo Ciccozzi

Quanti sono i problemi per la salute causati dalle zanzare? Con l’arrivo dei primi freddi, è tempo di bilanci. Ebbene, sul fronte delle arbovirosi quella del 2026 in Italia “si colloca tra le stagioni più rilevanti e intense di sempre, in particolare per la diffusione del West Nile virus: si conferma una tendenza alla stabilizzazione endemica e a picchi estivi o autunnali elevati”. Parola dell’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi che, commentando con LaPresse gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, accende i riflettori sul cambiamento di scenario delle arbovirosi nel nostro Paese.

Altro che virus esotici, il clima e le arbovirosi in Italia

Se il cambiamento climatico e la globalizzazione hanno impattato sugli insetti vettori, Ciccozzi nei suoi lavori con il team di Gabie ha collegato più volte l’aumento dei casi di arbovirosi nel nostro Paese con la teoria del caos e “la natura intrinsecamente complessa e non lineare dei sistemi biologici, climatici e antropici”.

Ma che cosa sono le arbovirosi? Fondamentalmente si tratta di malattie virali trasmesse da vettori come zanzare e zecche. Ebbene, quest’anno il report Iss aggiornato al 3 novembre indica 376 casi confermati di Dengue (76 autoctoni e gli altri associati a viaggi all’estero, per lo più alle Maldive); 30 casi confermati di Chikungunya (1 autoctono mentre tutti gli altri associati a viaggi all’estero, in particolare alle Seychelles), 19 casi di Usutu virus e 4 di Zika virus (tutti associati a viaggi all’estero). Ma soprattutto 790 casi di West Nile virus, di cui solo 5 d’importazione e 61 decessi (di cui uno in un caso importato).

La letalità di questa ultima arbovirosi, calcolata sulle forme neuro-invasive autoctone finora segnalate e confermate, è pari al 14,3% (nello stesso periodo del 2025 era al 19,6%). “Un bilancio pesante: quasi 800 casi e 61 decessi. Ma cosa ci dicono i dati sul West Nile virus? Più dell’80% delle infezioni è asintomatica, circa il 20% dei pazienti sviluppa sintomi lievi (febbre, mal di testa, dolori), mentre le forme neuro-invasive (meningiti, encefaliti) riguardano la minoranza, ma comportano un alto impatto sui soggetti fragili o anziani”, chiarisce l’epidemiologo.

West Nile: il virus ormai è endemico, ecco dove circola di più

“Insomma, almeno per questa arbovirosi abbiamo a che fare con un virus ormai endemico, che ha raggiunto decine di province in quasi tutte le regioni italiane (20), con una circolazione molto intensa soprattutto nella Pianura padana e in diverse aree del Centro-Sud e delle Isole”, sottolinea Ciccozzi.

Il sommerso e la vera sfida: i dati e la lotta alle zanzare

Ma attenzione. “Ci sono limiti e criticità nel sistema di monitoraggio e gestione. Spesso i bollettini e le notifiche subiscono disallineamenti temporali tra i dati clinici ospedalieri, i laboratori di riferimento regionali e la conferma definitiva a livello centrale dell’Iss. Poiché la maggior parte delle infezioni non dà sintomi o si presenta come una normale influenza estiva, sono convinto che i numeri reali dei contagi siano largamente superiori a quelli ufficiali (che emergono per lo più da forme neuro-invasive o dai controlli sui donatori di sangue)”, afferma Ciccozzi.

“Sappiamo da tempo che c’è difficoltà di prevenzione precoce e le disinfestazioni sono fatte a macchia di leopardo. Gli interventi anti-larvali e di disinfestazione da parte dei Comuni spesso partono in ritardo (in piena estate, anziché a maggio) e risultano disomogenei tra un territorio e l’altro”.

Non solo. “Sebbene esista un sistema integrato, la comunicazione rapida tra la rilevazione del virus nelle zanzare (Culex) o negli uccelli sentinella e l’allerta tempestiva per la popolazione non sempre si traduce in un’azione preventiva immediata ed efficace sul campo. In alcuni periodi, le restrizioni o i problemi tecnici nella rilevazione dei dati personali e clinici dettagliati hanno poi costretto gli enti a mantenere un monitoraggio di base, focalizzato soprattutto sulla sicurezza di sangue e trapianti, sacrificando parte delle analisi epidemiologiche più fini”, conclude Ciccozzi. E se d’inverno la lotta con le zanzare diventa meno pressante, il rischio è che – con il ritorno del primo caldo – il problema arbovirosi si ripresenti in dimensioni ancor più importanti.