Vaccini contro l’influenza, l’allarme dei medici di famiglia in Campania: “Dosi insufficienti”

La campagna vaccinale contro l’influenza in Campania fa i conti con la carenza di dosi, soprattutto per i pazienti più fragili. A lanciare l’allarme è Silvestro Scotti, presidente della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale, che denuncia ritardi nelle forniture e quantitativi insufficienti rispetto alle richieste dei medici di famiglia. “L’Asl ci ha fornito meno del 25% dei vaccini richiesti, compresi quelli adiuvati”, spiega Scotti a LaSalute di LaPresse. Se non arriveranno nuove consegne, avverte, nella terza settimana di novembre molti medici a Napoli potrebbero trovarsi senza vaccini.

La carenza di vaccini in Campania

A pesare sulla disponibilità sono soprattutto i problemi di approvvigionamento dei vaccini split, destinati ai pazienti sotto i 60 anni con patologie croniche. “La fornitura di queste dosi è stata praticamente azzerata, perché la Campania ha partecipato in ritardo alle gare per l’approvvigionamento”, sostiene il presidente della Fimmg. Le aziende farmaceutiche programmano la produzione con largo anticipo, sulla base delle richieste previste per ciascun anno. “Quest’anno la forte domanda arrivata dalla Regione Lombardia ha assorbito una parte consistente delle dosi che la multinazionale aveva destinato al mercato italiano”.

Il caso degli under 60

“Il vaccino maggiormente disponibile è stato quello adiuvato, che è stato utilizzato anche per i pazienti tra i 60 e i 65 anni, perché altrimenti non avremmo potuto vaccinarli”, osserva Scotti. Restano però le difficoltà per gli under 60 con patologie come diabete e bronchite cronica, per i quali il vaccino adiuvato non è utilizzabile. “La Regione Campania ha acquisito le dosi di Flucelvax*, ma la consegna è arrivata in ritardo e in quantità inferiori rispetto a quelle richieste”, aggiunge Scotti.

“Ogni anno, su indicazione delle Asl, presentiamo una richiesta dei vaccini antinfluenzali di cui abbiamo bisogno, distinguendoli per i giovani e il personale sanitario, per la fascia fragile degli over 65 e per gli over 80”, chiarisce Francesco Bara, medico di medicina generale a Napoli.

“A ottobre iniziamo a ritirare le dosi, in modo da entrare a novembre nel pieno della campagna vaccinale. Quest’anno, invece, moltissimi medici di famiglia si sono ritrovati con quantitativi compresi tra il 20 e il 50% di quelli richiesti. Nel mio caso, non è arrivata neanche una dose per i pazienti più fragili”.

I rischi per i pazienti

Il problema, sottolinea Bara, non riguarda soltanto l’organizzazione degli ambulatori, ma soprattutto le conseguenze per i pazienti. “Nel pieno della stagione autunnale le persone più fragili si trovano nell’impossibilità di vaccinarsi. Questa disorganizzazione ha un costo altissimo, perché espone la parte più fragile della popolazione al rischio di complicanze respiratorie e cardiovascolari”. Da qui la richiesta di un intervento immediato: “Ci auguriamo che la Regione, l’Asl e gli organi competenti si attivino per porre rimedio alla situazione e individuare i responsabili”.

Scotti solleva anche anche il tema della distribuzione delle dosi tra i diversi canali di somministrazione, chiedendo di verificare le giacenze nelle farmacie e nei dipartimenti di prevenzione. “Non vorrei che qualcuno stesse cercando di favorire alcuni punti di erogazione a discapito della medicina generale, per poi sostenere che siamo noi a non raggiungere gli obiettivi”.

A complicare il quadro, secondo il presidente della Fimmg, c’è anche la mancata previsione del fabbisogno dei giovani medici che hanno aperto nuovi studi dopo il pensionamento dei colleghi più anziani. “I loro pazienti non scompaiono con il medico che va in pensione: significa non aver previsto i vaccini anti-influenza per le persone che erano rimaste senza medico”.