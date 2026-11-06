Trapianti, a Bologna due reni a pazienti quasi incompatibili grazie a un anticorpo bispecifico

Due pazienti in lista d’attesa da circa tredici anni, considerati quasi impossibili da trapiantare per l’elevata presenza di anticorpi incompatibili con i potenziali donatori, hanno ricevuto un rene grazie a una nuova strategia di desensibilizzazione. Il risultato, il primo al mondo di questo tipo, è stato ottenuto all’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove è stato utilizzato Cizutamig, un anticorpo bispecifico anti-Bcma, come unica strategia per ridurre il rischio di rigetto.

I risultati dei trapianti

I due pazienti sono un uomo di 54 anni di Ravenna e una donna di 51 anni residente nel bolognese. Entrambi erano in attesa da circa tredici anni e presentavano un profilo immunologico che rendeva estremamente difficile individuare un donatore compatibile. Il trattamento ha consentito di ridurre progressivamente gli anticorpi anti-Hla e quelli diretti specificamente contro il donatore, ampliando così le possibilità di compatibilità e rendendo possibile il trapianto. La diminuzione degli anticorpi è proseguita anche dopo gli interventi. A distanza di alcuni mesi entrambi presentano una buona funzione renale e condizioni cliniche positive.

Una nuova opportunità di cura

“Per la prima volta abbiamo utilizzato un anticorpo bispecifico per eliminare le cellule responsabili della produzione degli anticorpi che impediscono il trapianto. Non abbiamo semplicemente ridotto gli anticorpi presenti nel sangue: abbiamo affrontato il problema alla sua origine biologica”, spiega Gaetano La Manna, direttore della Nefrologia, dialisi e trapianto dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola. “I risultati ottenuti nei primi due pazienti dimostrano che anche persone considerate fino a ieri quasi non trapiantabili possono oggi avere una nuova opportunità di cura”.

Il meccanismo d’azione innovativo

L’innovazione consiste proprio nel meccanismo d’azione della molecola, sviluppata dalla biotech statunitense Candid Therapeutics. L’anticorpo bispecifico agisce come un ponte tra le cellule T del sistema immunitario e le plasmacellule che producono gli anticorpi responsabili del rigetto. A differenza delle strategie tradizionali, che intervengono sugli anticorpi già presenti nel sangue, il trattamento punta quindi a colpire direttamente le cellule che li producono, con la prospettiva di ottenere un effetto più profondo e duraturo.

L’esperienza bolognese è stata presentata al congresso dell’American Society of Nephrology. I dati sono ancora preliminari, ma rappresentano una prima prova di fattibilità per una strategia che potrebbe aprire nuove possibilità per i pazienti altamente iperimmunizzati, una categoria che secondo il Policlinico rappresenta circa il 30% delle persone in attesa di trapianto.

Il primato bolognese

Bologna è stata il primo centro a portare a termine con successo due interventi con questa molecola, utilizzata per uso compassionevole. Il programma ha coinvolto anche l’Hospital Universitari Vall d’Hebron di Barcellona e la Charité Universitätsmedizin di Berlino, tra i primi centri europei interessati alla sperimentazione di questo approccio.

“Un traguardo di straordinario valore scientifico e clinico, che testimonia la capacità del nostro Policlinico di coniugare assistenza, ricerca e innovazione”, commenta Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Irccs. “Un risultato reso possibile da una storia di quasi sessant’anni nel trapianto di rene, con oltre 3mila trapianti eseguiti, e da un modello di Istituto che integra attività trapiantologica, oncologia e ricerca d’avanguardia in tutti gli ambiti di cura”.