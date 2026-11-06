Home > Salute > Sanità > Sanità, l’intesa tra Lombardia e Sanofi per accelerare ricerca e innovazione

L’accordo siglato da Regione e Sanofi favorirà lo sviluppo della ricerca clinica e dell’innovazione con particolare attenzione alla trasformazione tecnologica

Ricerca clinica, innovazione tecnologica e industriale, prevenzione e formazione. Sono gli ambiti della collaborazione avviata da Regione Lombardia e Sanofi con un protocollo d’intesa triennale, il primo di questo tipo sottoscritto da Palazzo Lombardia con un’azienda delle scienze della vita. L’accordo, senza oneri finanziari per la Regione, è stato firmato dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso e da Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta.

I dettagli dell’accordo

L’intesa definisce una cornice di collaborazione aperta e non esclusiva, che potrà essere estesa anche ad altre realtà del settore. Le singole iniziative saranno disciplinate attraverso specifici accordi attuativi e riguarderanno, da una parte, lo sviluppo della ricerca clinica e dell’innovazione, con particolare attenzione alla trasformazione tecnologica e industriale, dall’altra la promozione della prevenzione attraverso attività formative e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

“Questo documento rappresenta un primo passo. Intendiamo sviluppare analoghe collaborazioni anche con altre realtà del settore, nella convinzione che un rapporto virtuoso, fondato sulla trasparenza e sulla condivisione degli obiettivi, possa portare benefici concreti a tutta la comunità lombarda”, spiega Bertolaso.

L’assessore ricorda anche la collaborazione con Sanofi nella lotta alla bronchiolite, definendola “un esempio concreto di collaborazione positiva e trasparente tra pubblico e privato”. Regione e aziende farmaceutiche “operano con ruoli diversi, nello stesso ambito: mettere a disposizione dei cittadini tempestivamente innovazione, ricerca e farmaci sempre più efficaci, migliorando la qualità della vita e tutelando la salute”.

I numeri di Sanofi in Lombardia

“Per ogni euro investito in ricerca, manifattura d’eccellenza e competenze generiamo quasi 3 euro di beneficio complessivo per il Paese”, ricorda Cattani. Nei prossimi tre anni, assicura, l’impegno sarà trasformare il protocollo in “progetti concreti” negli ambiti della prevenzione e della ricerca clinica, tecnologica e industriale.

Secondo i dati presentati da Sanofi sulla base di uno studio realizzato con Kpmg, in Lombardia le attività dell’azienda generano un contributo economico complessivo, diretto, indiretto e indotto, di 158 milioni di euro e attivano circa 1.900 posti di lavoro lungo la filiera. Per quanto riguarda la ricerca clinica, sono 165 i centri coinvolti sul territorio, con 585 pazienti che hanno partecipato a 86 studi.