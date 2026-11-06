Attacchi hacker, Assinter: “Blitz a sistema sanitario ci costerebbe 400 mln”

Un attacco hacker a un ospedale non mette a rischio soltanto dati e risorse economiche, ma può compromettere direttamente la continuità delle cure. Nel 2025 gli incidenti gravi registrati a livello globale nel settore sanitario sono stati 564, il 20% in più rispetto al 2024. Il 99,1% degli episodi è riconducibile al cybercrime, con finalità economiche, mentre il 47% degli attacchi è rappresentato da ransomware. A evidenziarlo è Assinter Italia, l’associazione che riunisce le principali aziende digitali della Pubblica Amministrazione e i più importanti partner tecnologici, che lancia l’allarme sui rischi per il sistema sanitario.

Secondo Assinter Italia, un attacco informatico può produrre contemporaneamente cinque tipologie di danni: clinico, economico, operativo, legale e reputazionale. Le conseguenze possono essere particolarmente pesanti quando vengono bloccati i sistemi informatici necessari per gestire attività e servizi sanitari. In caso di un’interruzione di 72 ore in una Asl di dimensioni medie, il danno complessivo viene stimato tra i 2,5 e i 4 milioni di euro. Se si estende la stima a tutte le aziende sanitarie locali italiane, il conto potrebbe superare i 400 milioni di euro.

Ospedale Molinette di Torino (Foto Ufficio Stampa Città della Salute/LaPresse)

Greco: “La sanità è il bersaglio perfetto”

“La sanità è il bersaglio perfetto”, afferma Pier Paolo Greco, presidente di Assinter Italia. “Un ospedale non può fermarsi, non può dire ‘riproviamo domani’, per questo è più esposto al ricatto”. Un attacco, infatti, può interrompere terapie, esami, interventi e accesso alle cartelle cliniche, con ripercussioni dirette sull’assistenza ai pazienti. “Non è un problema tecnologico. È continuità assistenziale”, sottolinea Greco, che indica nella collaborazione tra le strutture sanitarie una delle principali risposte alla minaccia. L’associazione sta promuovendo la federazione dei centri operativi di sicurezza in una rete di monitoraggio distribuita, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di prevenzione e risposta agli attacchi. “La difesa non può essere lasciata al singolo ospedale. Un ospedale da solo si difende, 21 regioni in rete si proteggono”, conclude il presidente di Assinter Italia. “In sanità, la cybersecurity non è un costo. È diritto alla cura”.