Manovra, le Regioni battono cassa e anche Cittadinanzattiva chiede più fondi per la sanità 

Non capita spesso che le Regioni italiane esprimano una posizione unanime, ma la Manovra ha messo tutti d’accordo: il Fondo sanitario è insufficiente e serve un correttivo. Riuniti in seduta straordinaria, i presidenti delle Regioni chiedono a governo e Parlamento di “indirizzare ogni risorsa finanziaria disponibile a favore dell’incremento ulteriore del Fondo sanitario nazionale”, fanno sapere gli enti locali con una nota. Una posizione non dissimile da quella di Cittadinanzattiva, che suggerisce di metter mano al voucher da 300 euro per gli over 75. Ma vediamo meglio le posizioni di Regioni e associazione civica.

Manovra, “a rischio la copertura dei Lea”

Sebbene la Conferenza delle Regioni riconosca “l’importanza della dotazione complessiva che nel 2027 porta il Fondo a 146,3 miliardi di euro”, l’aumento non riesce però a bilanciare la spesa sanitaria effettiva, che cresce per l’inflazione e i costi legati ai rinnovi contrattuali. “Nessuno intende disconoscere la realtà: i fondi per la sanità sono aumentati in questi anni di governo Meloni. Il problema è che la spesa corre più del finanziamento e con questa Manovra rischiamo di non riuscire più a garantire la copertura dei Lea”, avverte il presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga.

“Le Regioni già sono in difficoltà per i servizi che stanno assicurando con risorse proprie nel 2026 e per il futuro, con l’effetto dell’inflazione e con l’impennata dei costi, abbiamo di fronte uno scenario a debito”, ribadisce Fedriga. La richiesta è dunque quella di apportare un correttivo durante l’iter parlamentare della legge di bilancio. Per Fedriga “non è una partita tra Stato e Regioni. Siamo tutti impegnati a garantire servizi sanitari ai cittadini, sostegno ai più fragili, qualità delle cure, prevenzione e assistenza territoriale”.

I limiti del voucher per Cittadinanzattiva

Anche per Cittadinanzattiva le risorse del Fondo sanitario nazionale sono insufficienti. E andrebbero incrementate attingendo agli 1,6 miliardi destinati al voucher per gli over 75, così da portare il finanziamento complessivo del Fondo a 5 miliardi effettivi.

“Comprendiamo l’intenzione di dare un segnale alle persone anziane”, commenta Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. “Ma un bonus di 300 euro non risolve il problema, lo certifica e contribuisce a modellare un sistema che, anziché rafforzarsi per garantire la salute in modo sempre più certo e uniforme, interviene con contribuiti economici temporanei per aiutare una fascia di cittadini a trovare alternative al di fuori del Servizio sanitario nazionale”, sottolinea Mandorino.

Tre i limiti della logica del voucher per Cittadinanzattiva: non rafforza i Lea, perché finanzia l’acquisto di prestazioni fuori dal Ssn; non è equo perché “un importo uguale per tutti non distingue tra chi ha bisogni sanitari rilevanti e chi no, né tra chi vive in Regioni con servizi efficienti e chi in territori dove visite ed esami sono inaccessibili”. Infine non è strutturale, ma “una misura una tantum, legata a un singolo esercizio finanziario. Le persone anziane e croniche hanno bisogno di continuità di cura, non di un buono annuale”.