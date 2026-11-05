Al San Camillo di Roma il nuovo ospedale di comunità da 40 posti letto

Quaranta posti letto, articolati in due moduli, dedicati a pazienti che, pur non avendo bisogno delle cure di un reparto per degenti con patologie acute, necessitano di assistenza infermieristica continuativa, monitoraggio sanitario o riabilitazione prima di poter fare ritorno in sicurezza presso la propria abitazione. Questo il ‘cuore’ del nuovo Ospedale di comunità del San Camillo di Roma, frutto di un investimento da 8,9 milioni di euro, che ha riqualificato un edificio in abbandono dal 2011, per accogliere pazienti post-acuti prima del ritorno a casa in sicurezza.

Inaugurata con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la nuova struttura è gestita dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. L’opera, realizzata su indicazione della Regione, dà nuova vita al Padiglione Monaldi, uno stabile di 2.700 metri quadrati sulla Salita di San Carlo. Il progetto è rientrato nella Missione 6 Salute del Pnrr. Dalla messa a norma antisismica delle strutture portanti alla completa riqualificazione edile e impiantistica, l’impegno è stato importante. Durante gli scavi sono state rinvenute delle cave sotterranee: una sfida ipogea superata dall’ufficio tecnico per convertire l’ex area degradata in un presidio moderno ed efficiente.

Le fasi dei lavori del nuovo Ospedale di comunità al San Camillo

Ma di che si tratta? “Non è un ospedale in miniatura, né un pronto soccorso, né una Rsa. Non è pensato per il lungo termine, e non deve essere un parcheggio per chi non ha altra sistemazione”, ha dichiarato il Direttore Generale del San Camillo Angelo Aliquò. “Serve a coprire il vuoto tra l’ospedale per acuti e il ritorno a casa, per pazienti dimessi dai reparti clinicamente stabili ma non ancora pronti a rientrare al domicilio. Per questo è un pezzo prezioso dell’offerta sanitaria che la Regione Lazio ha deciso di realizzare al San Camillo”.

A chi è destinato il nuovo Ospedale di comunità del San Camillo

In pratica, l’Ospedale di comunità è pensato per accompagnare pazienti cronici che soffrono di scompensi e non possono essere seguiti a domicilio, che devono recuperare l’autonomia nei movimenti o imparare, insieme ai familiari, a gestire terapie e dispositivi prima di tornare a casa. Ma anche persone in condizioni di fragilità sociale, la cui abitazione, o la rete familiare, in quel momento non è adeguata ad assisterle in sicurezza.

La gestione della struttura è affidata agli infermieri, presenti insieme al personale di supporto 24 ore su 24, tutti i giorni. Un medico è presente di giorno per almeno quattro ore e mezza, sei giorni su sette; di notte e nei festivi interviene il medico di guardia della Medicina interna.

Francesco Rocca visita la struttura

La presa in carico del paziente si fonda su un approccio multidisciplinare coordinato dall’infermiere case manager, che lavora a stretto contatto con il medico refererente (hospitalist), il fisiatra, i fisioterapisti e il logopedista.

Degenza massima di 30 giorni

Per garantire un’assistenza a elevata personalizzazione, l’Ospedale di Comunità del San Camillo integra le competenze dei gruppi specialistici dell’Azienda dedicati alle lesioni complesse, alle stomie, agli accessi vascolari e al Servizio Tobia per i pazienti con disabilità cognitive. Il ricovero è programmato da un’équipe di valutazione multidisciplinare, con una degenza media prevista tra i 15 e i 20 giorni, fino a un massimo di 30.

“È una struttura a gestione infermieristica costruita intorno al paziente”, ha evidenziato Annarita Marucci, Dirigente Infermieristico responsabile dell’Ospedale di comunità. “Chi ha superato la fase acuta ma non è ancora pronto a tornare a casa trova qui, per un periodo limitato, l’assistenza che gli serve per recuperare autonomia. Così le cure diventano più appropriate e il rientro a casa è più sicuro, per il paziente e per la sua famiglia”, ha concluso.