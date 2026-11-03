Payback, per le imprese dei dispositivi medici “conto da 12,5 miliardi”

Il conto del payback per le imprese dei dispositivi medici potrebbe arrivare a 12,5 miliardi di euro nel periodo 2019-2029. Una cifra che, secondo Confindustria Dispositivi Medici, rischia di mettere a repentaglio investimenti, occupazione e capacità produttiva del settore. Per questo l’associazione chiede al Governo di individuare una soluzione strutturale entro il 31 dicembre 2026 e di superare definitivamente il meccanismo. La richiesta è stata rilanciata a Roma dal presidente Fabio Faltoni, nel corso dell’assemblea pubblica ‘Il MedTech per la salute e l’economia dell’Italia’.

“Intatto il meccanismo del payback”

“Con la legge di bilancio il governo lascia intatto il meccanismo del payback, ma rende esigibili in tempi brevissimi somme insostenibili per le imprese”, spiega Faltoni. Per il presidente dell’associazione si tratta di “un peso insormontabile, che mette a rischio investimenti, occupazione, capacità produttiva e, in molti casi, la sopravvivenza stessa delle aziende”.

L’intervento pubblico da 1,4 miliardi di euro non rappresenterebbe, secondo Confindustria Dispositivi Medici, un contributo diretto alle imprese, ma “una somma destinata a ripianare le finanze regionali e copre meno di un terzo dei 4 miliardi di payback nel solo periodo 2019-2023”, chiarisce Faltoni.

“Non resteremo in silenzio: chiediamo al Parlamento di modificare profondamente la manovra e stralciare le misure che colpiscono le imprese”, aggiunge ila numero uno di Confindustria Dispositivi Medici, rivolgendo un appello al Governo affinché “si trovi entro il 31 dicembre 2026 una soluzione strutturale, che superi definitivamente il meccanismo del payback”.

L’adeguamento del tetto di spesa

A preoccupare il settore è anche l’adeguamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, che dal 2027 salirà appena dello 0,1%, arrivando al 4,7%. Un incremento giudicato insufficiente dall’associazione, che contesta anche l’efficacia dello strumento: “Il payback non ha raggiunto nemmeno il suo obiettivo originario: non ha controllato la spesa, ma ha generato e continuerà a generare incertezza, contenziosi e rischi per la continuità delle forniture, colpendo soprattutto le Pmi, che sono l’ossatura del settore”.

Secondo i dati presentati dall’associazione, dal 2019 al 2025 nessuna Regione è riuscita a rispettare il tetto di spesa per i dispositivi medici e nel 2025 ben 14 lo hanno superato di oltre il 50%. Nel frattempo, “più di un’impresa su due ha aumentato il proprio indebitamento”, osserva Faltoni.

Le priorità

Tra le priorità indicate da Confindustria Dispositivi Medici ci sono anche una revisione della governance della spesa, con tetti coerenti con i fabbisogni reali e decisioni basate su dati ed evidenze, e una politica industriale nazionale ed europea a sostegno di ricerca, produzione e innovazione. In questo quadro, l’associazione chiede di valorizzare l’Health Technology Assessment (Hta), rafforzare gli incentivi alla ricerca e sviluppo e rendere più semplice e prevedibile il quadro regolatorio.