Morbillo in Usa: la morte del bimbo “eredità della bufala sul vaccino”, l’analisi del pediatra

La morte di un bambino per morbillo nello Stato di New York ha fatto scalpore: si tratta del primo decesso in 30 anni nello Stato americano. “La colpa di quanto sta accadendo negli Stati Uniti è delle bufale no vax”, afferma senza mezzi termini a LaPresse Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria della Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche United Campus of Malta. “Tutta la diffidenza nei confronti del vaccino contro il morbillo è legata alla bufala sul vaccino trivalente propagandata decenni fa da Andrew Wakefield”, scandisce Farnetani.

Morbillo e fakenews

Nel mirino di Farnetani un vecchio studio “che aveva collegato l’immunizzazione contro morbillo, parotite e rosolia all’autismo”. Si tratta di un’ipotesi espressa da una ricerca inglese firmata da Andrew Jeremy Wakefield, pubblicata nel lontano 1998 su The Lancet, poi ritirata nel 2010 dalla stessa rivista (mentre il medico fu radiato, ndr).

La presenza di una possibile associazione causale tra vaccinazioni e autismo è stata a lungo studiata e ormai non ci sono più dubbi. Anche una recente revisione dell’Organizzazione mondiale della sanità su 57 studi pubblicati dal 2010 al 2025 ha confermato l’assenza di una correlazione. “La cosa incredibile è che, nonostante tutto questo e in barba all’assenza di criteri scientifici, questa notizia falsa è stata cavalcata per decenni dai no vax. Ecco, la morte del bambino in Usa per morbillo è l’ennesima dimostrazione dei danni fatti da questa vicenda”, sottolinea Farnetani.

Il morbillo negli Stati Uniti

D’altra parte gli Stati Uniti avevano fermato la diffusione del morbillo nel 2000, mantenendo alti i tassi di vaccinazione. “Ma negli ultimi anni il dato è sceso drammaticamente”, continua il pediatra. In Pennsylvania quest’anno le autorità sanitarie statali hanno registrato 5 decessi e stanno indagando su un possibile sesto caso.

“Quello contro il morbillo è sempre stato un vaccino negletto, ostacolato da una grossa resistenza. Ma l’attuale epidemia di morbillo negli Stati Uniti è legata anche all’opacità dell’amministrazione Trump, che ha nominato segretario alla Salute Kennedy Jr, sostenitore di posizioni no vax. Ecco, quello che sta accadendo in Usa è una conseguenza logica di una bufala dura a morire e di teorie che, con la scienza e la salute dei bambini, non hanno nulla a che fare”, conclude con amarezza Farnetani.