Influenza, il virus circola ma la sorveglianza epidemiologica è ferma

La stagione dell’influenza e degli altri virus è ormai iniziata, ma la sorveglianza epidemiologica è bloccata per questioni legate alla privacy del dato

La stagione influenzale entra nel vivo, così come la campagna vaccinale, ma la sorveglianza epidemiologica è ferma da marzo. La notizia, riportata da Quotidiano Sanità, è stata poi confermata a LaPresse dall’Istituto superiore di sanità. La piattaforma RespVirNet è infatti bloccata da otto mesi per una questione legata alla privacy. L’influenza, però, non aspetta i tempi lunghi della burocrazia.

“RespVirNet è un radar fondamentale, uno strumento di connessione con i medici di famiglia, che forniscono le informazioni e i campioni virologici necessari a monitorare la diffusione dei virus”, spiega a LaSalute di LaPresse Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano.

Pregliasco è stato uno dei fondatori di InfluNet, l’antesignano dell’odierna piattaforma di sorveglianza epidemiologica. “All’inizio telefonavamo ai medici ogni settimana per raccogliere i dati, non c’erano ancora Internet e i sistemi moderni di trasmissione delle informazioni”, ricorda il virologo. Fronteggiare la stagione dei virus senza sorveglianza “è come guidare un’auto al buio, senza luci”, aggiunge l’esperto.

Fonti del ministero fanno sapere che i dati sulla sorveglianza sono regolarmente raccolti e disponibili sul sistema interno Premal, ma al momento non sono consultabili dall’esterno. Il 9 novembre è previsto un incontro con il Garante della privacy per sbloccare il regolamento: una volta superato questo passaggio, l’Iss potrà riprendere il monitoraggio dell’influenza e degli altri virus respiratori.