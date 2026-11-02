Voucher da 300 euro, il dettaglio che preoccupa i medici italiani

Non si placano le polemiche sulle misure per la sanità previste nella Manovra 2027. A sconcertare i ‘camici bianchi’ un ‘dettaglio’ relativo al voucher da 300 euro destinato agli over 75. Si tratta del mancato coinvolgimento del ministero della Salute nella definizione delle prestazioni sanitarie acquistabili con la Card destinata agli anziani.

Un dettaglio non da poco, in effetti. Se consideriamo che invece a occuparsene saranno ministero del Lavoro e dell’Economia. “Una decisione difficile da comprendere, che rischia di marginalizzare il ruolo del dicastero e del suo ministro, Orazio Schillaci, al quale ribadiamo la nostra solidarietà. A questo si aggiunge il mancato accoglimento della richiesta di 5,5 miliardi aggiuntivi avanzata dallo stesso Schillaci, per esigenze in larga parte convergenti con quelle rappresentate dalle Regioni”, ha sottolineato Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), a Manovra ‘bollinata’.

Il numero uno della Fnomceo stigmatizza scelte “che destano forte preoccupazione per la tenuta del Ssn. Invitiamo il Parlamento a correggere questa impostazione: le risorse per la salute servano a garantire ai cittadini le cure di cui hanno bisogno, nei tempi dovuti”, ha scandito Anelli, lamentando ancora una volta “l’assenza in Manovra di “un intervento organico per le professioni sanitarie“.

Il voucher e l’assenza del ministero di Lungotevere Ripa

“Il sostegno agli anziani è un obiettivo condivisibile, ma deve tradursi nella certezza di accedere ai servizi e alle prestazioni di cui hanno bisogno”, ha aggiunto Anelli a proposito del voucher previsto dall’articolo 53 e finanziato con 1,645 miliardi di euro per il solo 2027.

Il punto è che l’attuazione di questa misura è affidata a un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia. E quello della Salute?

Le richieste al Parlamento

“Al Parlamento chiediamo di correggere questa previsione, inserendo espressamente il concerto del ministro della Salute nell’adozione del decreto attuativo“, ha scandito Anelli, proponendo ai parlamentari e a Schillaci di destinare gli 1,645 miliardi previsti per il voucher a rendere effettivi i percorsi di tutela contro le liste d’attesa, dando concreta applicazione alla cosiddetta legge Prodi”.

“Già il decreto legislativo 124 del 1998 prevedeva, alle condizioni stabilite, la possibilità di ottenere la prestazione in libera professione intramuraria quando l’attesa superava i termini previsti, lasciando al cittadino il solo eventuale ticket. Finanziare e rendere accessibile questa garanzia, con procedure semplici e uniformi, significa assicurare una risposta a chi oggi attende troppo a lungo o rinuncia alle cure”, ha concluso il numero uno della Fnomceo. Questo davvero aiutarebbe gli anziani fragili e bisognosi di prestazioni, ragiona Anelli.