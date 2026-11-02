Home > Salute > Sanità > Manovra e sanità: per Gimbe rilancio impossibile e le Regioni vedono rosso

Storia di un rilancio impossibile. Potrebbe essere questa la sintesi in cinque parole dell’analisi della Manovra 2027 ‘targata’ Fondazione Gimbe. Se già a caldo, con LaPresse, il presidente Nino Cartabellotta non aveva nascosto la sua delusione per le misure previste dalla legge di Bilancio 2027, a Manovra bollinata va giù duro. “Il Governo si avvia a chiudere la legislatura senza aver assicurato al Ssn un rafforzamento strutturale. Dopo il netto incremento del 2026, infatti, la crescita del Fondo sanitario nazionale torna a rallentare. E il rapporto con il Pil scenderà sotto il 6% dal 2028″.

“Uno scenario ancora più preoccupante per un Ssn sempre meno attrattivo per i professionisti sanitari, segnato da profonde diseguaglianze: nel 2025 i cittadini hanno speso di tasca propria oltre 42,4 miliardi per curarsi e 5,6 mlm di persone hanno rinunciato a visite ed esami”, ricorda Cartabellotta. Ma vediamo meglio i numeri della Manovra, per capire che cosa preoccupa Gimbe.

In Manovra un record assoluto per il Fondo? Il balletto dei numeri

Il Fondo Sanitario Nazionale (Fsn) raggiungerà 146,3 miliardi nel 2027, 147,1 miliardi nel 2028 e 148,2 miliardi nel 2029, ma la Legge di Bilancio prevede un aumento di soli 7,1 miliardi nel triennio 2027-29, a fronte degli oltre 18 miliardi richiesti dalle Regioni. L’incidenza sul Pil scende al 6,11% nel 2027, per poi attestarsi sotto il 6% nel 2028-2029.

Più in dettaglio nel 2027 il Fondo sanitario aumenterà complessivamente di 3,37 miliardi (+2,36%) rispetto al 2026: circa 1 miliardo era già previsto dalle precedenti Leggi di Bilancio, mentre 2,37 miliardi sono aggiunti dalla Manovra 2027.

Il ‘balletto’ “dei miliardi, da solo, non racconta tutta la realtà”, scandisce Cartabellotta. “Gli stanziamenti previsti per il triennio 2027-2029 confermano che il Governo non intende colmare il crescente divario tra i finanziamenti disponibili e quelli necessari per garantire le cure ai cittadini”. A dircelo è anche il rapporto Fsn/Pil, che passa dal 6,14% del 2026 al 6,11% nel 2027, per poi scendere sotto il 6%: 5,98% nel 2028 e 5,87% nel 2029. Il Fondo sanitario “continua ad aumentare, raggiungendo nel 2027 il ‘valore più alto di sempre’. Ma dietro gli annunci si nasconde una realtà ben diversa: la quota di ricchezza del Paese destinata alla sanità torna a diminuire, fino a toccare nel 2029 il valore più basso di sempre”.

Non solo. In rapporto al Pil, la spesa sanitaria prevista si attesta al 6,3% per tutto il triennio 2027-2029. In valori assoluti, il gap raggiunge 5,4 miliardi nel 2027, 8,5 miliardi nel 2028 e 11,8 miliardi nel 2029. “Non una semplice differenza contabile, ma una pressione sempre maggiore sui bilanci regionali. Se lo Stato, cui spetta definire e finanziare i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), non mette a disposizione risorse adeguate, per mantenere i conti in ordine le Regioni devono aumentare le imposte oppure ridurre servizi e prestazioni. In entrambi i casi, il prezzo lo pagano comunque i cittadini”.

I 22,7 miliardi di euro di tagli invisibili

Se il rapporto tra Fondo sanitario e Pil fosse rimasto costante al livello del 2022, il Ssn dal 2023 al 2027 avrebbe potuto disporre di circa 22,7 miliardi di euro in più, insiste Gimbe. “Il ministro Schillaci ha contestato in Parlamento il concetto di ‘tagli invisibili’, sostenendo che non si tratta di risorse sottratte alla sanità o ai cittadini, ma della differenza rispetto a un parametro teorico. Ma noi non abbiamo mai parlato di tagli nominali”.

I tanto contestati “tagli invisibili” non compaiono certo nella contabilità dello Stato, ma “i loro effetti si manifestano nei bilanci delle Regioni, nelle tasche dei cittadini e nelle crescenti difficoltà di accesso ai servizi, indebolendo la capacità del Ssn di rispondere ai bisogni di salute. Il Fondo sanitario cresce in miliardi, ma perde peso rispetto alla ricchezza del Paese: un meccanismo con cui tutti i Governi hanno perpetrato il definanziamento silenzioso del Ssn”, chiarisce Cartabellotta.

E le Regioni? La Manovra e i conti in rosso

Una premessa: secondo quanto documentato dalla Corte dei conti lo scorso 12 ottobre, nel 2025 le Regioni hanno accumulato un disavanzo, prima delle coperture, di circa 2,3 miliardi, in aumento di 795,2 milioni (+51,8%) rispetto all’anno precedente. “Conti sempre più in rosso sono il segnale di un sottofinanziamento strutturale con risorse insufficienti a coprire i costi dei servizi e a garantire i Lea. Una situazione che non può essere liquidata come semplice cattiva amministrazione, considerato che le difficoltà finanziarie riguardano quasi tutte le Regioni”, chiarisce il presidente Gimbe.

A pesare sui bilanci anche l’inflazione che, secondo le stime preliminari Istat, a ottobre 2026 ha raggiunto il 5,4% su base annua, ma anche l’aumento dei costi di farmaci e tecnologie e i crescenti bisogni di salute di una popolazione sempre più anziana e affetta da malattie croniche.

Manovra e personale della sanità, cosa cambia

Dal 2027 le risorse destinate all’indennità per i professionisti dei Pronto soccorso aumentano di 380 milioni annui lordi: 114 milioni per i medici e 266 milioni per il personale del comparto.

“L’aumento dell’indennità riconosce la particolare gravosità del lavoro in Pronto soccorso, ma non può sostituire un piano strutturale per potenziare gli organici e rendere sostenibili turni e carichi di lavoro”, dice il numero uno Gimbe. Inoltre, per il solo 2027, le Regioni potranno incrementare la spesa per prestazioni aggiuntive del personale sanitario fino a 300 milioni lordi: 213 milioni per i medici e 87 milioni per il personale sanitario del comparto, nel rispetto dei limiti contrattuali delle tariffe orarie, dei volumi erogabili, dell’orario massimo di lavoro e dei riposi.

“La strategia del ‘più lavori, più ti pago’ mostra però i suoi limiti: i professionisti sanitari sono già stremati da turni massacranti, hanno elevati livelli di burnout e la crescente demotivazione li spinge a lasciare il Ssn. Continuare a chiedere di lavorare di più – avverte Cartabellotta – può tamponare le carenze di personale, ma rischia di accelerare la fuga” degli operatori.

Dal 2027, poi, vengono stanziati 500 milioni annui per l’adeguamento delle tariffe dei ricoveri per acuti.

Tetti di spesa per farmaci e dispositivi medici

La Manovra ridetermina i tetti di spesa per gli acquisti diretti di farmaci (dall’8,8% al 9%) e per i dispositivi medici (dal 4,6% al 4,7%). Gli oneri stimati a carico del Fondo sanitario ammontano a circa 146 milioni annui dal 2027 per i dispositivi medici e a circa 292 milioni annui dal 2028 per gli acquisti diretti dei farmaci. A parità di spesa complessiva, la misura riduce il ripiano a carico delle imprese, dice Gimbe.

Capitolo demenze, Alzheimer e dipendenze in Manovra

Per le spese socioassistenziali dei pazienti con Alzheimer e altre demenze senili la Manovra stanzia 100 milioni solo per il 2027. Per le prestazioni psicologiche e terapeutico-riabilitative erogate dai servizi per le dipendenze a pazienti residenti in altre Regioni, le risorse aumentano di 15 milioni annui a decorrere dal 2027, portando la dotazione complessiva a 30 milioni annui.

Il voucher da 300 euro

Solo per il 2027 arriva un fondo di 1.645 milioni per un voucher da 300 euro destinato all’acquisto di beni e prestazioni sanitarie, le cui modalità di utilizzo saranno definite da un successivo decreto attuativo. I destinatari sono over 75 anni che abbiano percepito trattamenti complessivamente non superiori a 28.000 euro lordi annui: la platea stimata è di circa 5,46 milioni di persone.

“Sostenere gli anziani più fragili è un obiettivo condivisibile, ma un contributo di oltre 1,6 miliardi per l’acquisto di beni e prestazioni sanitarie non potenzia direttamente l’offerta pubblica. Inoltre, se il decreto attuativo consentirà di utilizzare il voucher anche per acquistare prestazioni sul mercato privato, le risorse pubbliche finiranno per sostenerne la domanda, senza rafforzare la capacità del Ssn di rispondere ai bisogni di salute”, lamenta Cartabellotta, sottolineando poi che la misura dura un solo anno e prevede criteri di accesso che sollevano interrogativi sull’equità.

Il nodo del payback

Dal 2027 è previsto un fondo di 160 milioni annui destinato alle Regioni per compensare la riduzione del ripiano farmaceutico dovuto dalle imprese che effettuano investimenti aggiuntivi in Italia. “Le risorse del fondo sono trasferite alle Regioni, ma il beneficio economico è riconosciuto alle imprese. Per il payback sui dispositivi medici, la quota di ripiano a carico dello Stato è pari a 350 milioni per ciascuno degli anni 2028-2031”.

Accesso precoce ai farmaci

Tra le altre misure, per il triennio 2027-2029 viene sperimentato un percorso di accesso precoce ai medicinali destinati al trattamento di patologie gravi e invalidanti per le quali non esistono valide alternative terapeutiche. A tale scopo viene riservata una quota fino a 70 milioni annui del Fondo per i farmaci innovativi, senza incrementarne la dotazione complessiva.

Manovra 2027 e definanziamento silenzioso

Non stupirà, a questo punto, il giudizio critico di Cartabellotta sulla Manovra: l’esperto stigmatizza il “definanziamento silenzioso del Ssn, misurato rispetto al Pil”. Una realtà che gli annunci sui finanziamenti record non possono cancellare.

“La Manovra 2027 segna un passo indietro su tre fronti. Dopo il netto incremento del 2026, la crescita del Fondo rallenta bruscamente, mentre l’inflazione aumenta i costi dell’assistenza. In secondo luogo, una quota consistente delle risorse viene assorbita da maggiori oneri, senza un corrispondente potenziamento dei servizi. Infine, interviene sui tetti e sul payback a beneficio delle imprese, adegua le remunerazioni del privato accreditato e finanzia un costoso voucher che non rafforza l’offerta pubblica”, sintetizza – si fa per dire – il presidente Gimbe.

La patata bollente ora passa alle Regioni: con i bilanci già in rosso, devono garantire i Lea “senza finanziamenti adeguati. Per i professionisti sanitari mancano risposte strutturali su organici, carichi di lavoro e attrattività del servizio pubblico. Per i cittadini aumenta il rischio di attese più lunghe, maggiori diseguaglianze, spese di tasca propria e rinunce a visite ed esami”. Insomma, non si tratta di una Manovra di rottura: il provvedimento non sarà in grado di mettere un freno al doppio binario della sanità. “Chi può paga e chi non può rinuncia, ma così il diritto costituzionale alla tutela della salute diventa un privilegio”, chiosa Cartabellotta.