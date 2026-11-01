Campus Bio-Medico, ecco chi sono i 2 nuovi vertici

Grosse novità ai vertici del Campus Bio-Medico di Roma: finisce l’eta di Carlo Tosti e arrivano Paolo Palazzo e Federica Colzani

Grosse novità ai vertici del Campus Bio-Medico di Roma: Paolo Palazzo è il nuovo presidente dell’Università, mentre Federica Colzani è la nuova presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Due nomine ‘interne’, arrivate dopo le dimissioni di Carlo Tosti, che ha lasciato il doppio incarico dopo aver guidato ateneo e policlinico per quasi cinque anni. Un altro tassello della riorganizzazione del Campus, dopo il debutto della nuova direzione Comunicazione e Public affairs, sotto la guida di Andrea Picardi.

Chi sono i due nuovi vertici del Canpus Bio-Medico

Paolo Palazzo, laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica, ha iniziato la carriera come avvocato nel diritto civile e societario. È Founding Partner di una società di coaching per lo sviluppo delle competenze manageriali e da quasi 20 anni opera come Executive Coach certificato dalla International Coaching Federation e dalla European Mentoring and Coaching Council. Nel suo lavoro accompagna manager e dirigenti C-Level di diversi settori industriali. Da tre anni è presidente dell’Associazione Campus Bio-Medico.

Federica Colzani, una laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica e un dottorato di ricerca in Comunicazione Istituzionale, Beni Relazionali e Work-life Balance, vanta un’esperienza ventennale nel coordinamento di progetti di formazione e nello studio sulla governance di istituzioni ed enti no profit. Dal 2024 è vicepresidente dell’Associazione Campus Bio-Medico.

“Siamo onorati della fiducia che ci è stata accordata ed entusiasti di poter essere al servizio delle due istituzioni, secondo una visione di lungo termine radicata in quei valori comuni che rappresentano la bussola di riferimento del nostro mandato”, hanno detto Palazzo e Colzani. Obiettivo comune, lavorare affinché Università e Policlinico Campus Bio-Medico “continuino sempre a mantenere gli studenti, i pazienti e le rispettive famiglie al centro di ogni attività e progetto”.

Federica Colzani

La vicepresidente dell’Università Campus Bio-Medico

Non finisce qui: Giorgia Zecchel è la nuova vicepresidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Oltre venticinque anni di esperienza nella valorizzazione del capitale umano, nella crescita delle organizzazioni e nella definizione di strategie e studi di governance., Zecchel è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano e ha ricoperto ruoli di responsabilità in ambito strategico e organizzativo in realtà imprenditoriali, associative, accademiche e no profit.