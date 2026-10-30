Voucher dal 300 euro per le cure degli over 75 anni: chi può ottenerlo e per quali spese

Fra le novità previste dalla Manovra varata dal Consiglio dei ministri c’è la card sanitaria per aiutare gli anziani a pagarsi le cure: un voucher da 300 euro destinato agli italiani over 75 con una pensione fino a 28mila euro l’anno, per spese mediche che non vengono coperte dal Servizio sanitario nazionale. Ma vediamo meglio i dettagli.

La misura, stando alle stime del Governo, dovrebbe interessare circa 5,5 milioni di persone, per una spesa complessiva di 1,6 miliardi. “Un aiuto concreto, ma anche un modo per dire a milioni di italiani che non sono soli”, ha affermato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

Quanti saranno gli italiani interessati dalla nuova misura

Il voucher servirà a coprire le spese sanitarie non coperte dal Ssn, come farmaci e visite specialistiche. Si tratta di una misura voluta da Forza Italia: il vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato che il “voucher” è destinato “agli anziani per curarsi meglio, un modo di fatto per rendere migliore la vita di una persona che ha i capelli bianchi”.

A chi spetterà il voucher sanitario e quando ottenerlo

La card sanitaria prevista dalla Manovra sarà dunque destinata agli over 75 che percepiscono una pensione non superiore a 28mila euro all’anno.

Prima però che il provvedimento possa entrare effettivamente in vigore, la Manovra dovrà essere approvata da Camera e Senato.

Il commento dei medici e le attese sul voucher

L’intervento a favore degli ‘over 75’ non dispiace al presidente della Fnomceo Filippo Anelli, convinto che queste risorse potrebbero contribuire a rendere effettivo l’accesso alle prestazioni, soprattutto per chi incontra maggiori difficoltà economiche. Ma a condizione che vadano a implementare il fondo, già previsto dalla Legge ma attualmente sottofinanziato, che permette di ricorrere alle prestazioni in intramoenia o nel privato quando le liste d’attesa sono troppo lunghe. “Le risorse potrebbero essere utilizzate in maniera adeguata se venisse finalmente applicata la Legge Prodi”, ha detto Anelli.

Apertura anche dal leader di Anaao Assomed. “L’introduzione poi del voucher per gli over 75 rappresenta una misura d’impatto e un sollievo tampone per i redditi medio-bassi, in quanto offre disponibilità di spesa immediata”, afferma Pierino Di Silverio. “Tuttavia, se non accompagnato da un piano organico di abbattimento delle liste d’attesa e di potenziamento dell’assistenza territoriale pubblica, si riduce a un intervento assistenziale che certifica l’incapacità della sanità pubblica di farsi carico della cura degli anziani, trasferendo di fatto le prestazioni sul mercato privato”, chiosa il segretario nazionale dell’Anaao.