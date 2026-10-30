Medici no vax, le reazioni dei ‘camici bianchi’ alla norma sul reintegro

La legge sul reintegro dei medici no vax e le reazioni di Filippo Anelli, Fabrizio Pregliasco e Massimo Ciccozzi

Ha suscitato sconcerto, stupore e indignazione – non solo fra i ‘camici bianchi’ – la legge sul reintegro dei medici no vax approvata alla Camera. Una norma, voluta da Fratelli d’Italia, che consentirà ai professionisti sanitari radiati per fatti non dolosi, direttamente riconducibili alle condizioni eccezionali dell’emergenza Covid, di chiedere la reiscrizione all’albo. Se in questi giorni lo stesso Capo dello Stato ha sottolineato con forza il valore dei vaccini, stigmatizzando “credenze irrazionali e fake news distruttive”, a scendere in campo è la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, che – per bocca del presidente Filippo Anelli – chiede di modificare il provvedimento.

“La reintroduzione di una norma che consente il reintegro dei medici radiati per opinioni contro la scienza costituisce une delle delusioni più grandi per la Federazione nazionale degli ordini dei medici”, afferma il presidente Anelli, ricordando le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. Mattarella “ha rimarcato l’importanza dei vaccini, quei vaccini che hanno bloccato l mortalità di tanti medici durante Covid-19 e che hanno consentito alla nostra società di risparmiare migliaia e migliaia di vittime”, sottolinea Anelli.

“Ci uniamo all’invito del Capo dello Stato nei confronti dei Senatori della Repubblica perché rivedano la decisione presa dai loro colleghi della Camera dei deputati. Sostenere la scienza, e un ministro che continua a difendere i vaccini e la ricerca scientifica, significa garantire ai cittadini cure e appropriate per la tutela della loro salute”, dice Anelli.

Pregliasco: “Sui no vax un provvedimento ignobile e di facciata”

Per il virologo Fabrizio Pregliasco si tratta di “un provvedimento ignobile, puramente di facciata, che scavalca le competenze e l’autonomia degli Ordini professionali con il solo obiettivo di strizzare l’occhio al mondo no vax”.

Parlando con LaSalute di LaPresse Pregliasco, da sempre in prima fila per informare su vaccini e immunizzazione, bolla la norma come “una scelta grave, che rischia di delegittimare chi, durante la pandemia, ha difeso la scienza, la salute pubblica e il senso di responsabilità che deve guidare ogni professionista sanitario. Gli Ordini dei medici hanno un ruolo fondamentale nella tutela della professione e dei cittadini, e la loro autonomia – ricorda – non può essere scavalcata per ragioni di opportunità politica”.

“La tutela della salute pubblica e la fiducia dei cittadini nella professione medica devono restare prioritarie. Non si può sacrificare il rigore scientifico sull’altare del consenso politico, né trasformare una questione di responsabilità professionale in un’operazione di propaganda”, afferma Pregliasco.

Il pragmatismo di Ciccozzi sui no vax e la politica Usa sui vaccini

Non rinuncia a un filo di sarcasmo l’epidemiologo Massimo Ciccozzi intervenendo sui medici no vax. Commentando il provvedimento, lo specialista sottolinea la drammatica carenza di ‘camici bianchi’ che sta colpendo il Servizio sanitario nazionale. “Reintegrare i medici no vax? Dal punto di vista scientifico è forza lavoro che al Ssn serve non poco, da quello politico non saprei”, dice a LaPresse con un filo di amarezza. “D’altra parte stiamo vedendo a cosa sta portando la disastrosa politica Usa sui vaccini. E, visto quello che sta accadendo, faremmo bene a riflettere e a non scherzare con la scienza”, conclude.