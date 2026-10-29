Manovra: 5 mld per la sanità, le risorse in più per il Fondo e il voucher per gli over 75

Cinque miliardi di euro: è questa la cifra destinata alla sanità dal governo, che nel pomeriggio del 28 ottobre ha approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge di bilancio. La palla passerà ora al Parlamento per l’esame del testo. Il Fondo sanitario nazionale cresce di 3,4 miliardi rispetto al 2026, arrivando così a 146,3 miliardi di euro nel 2027. Entra in Manovra anche il voucher sanitario per gli anziani, ventilato negli ultimi giorni da Forza Italia, per 1,6 miliardi.

Il commento di Schillaci

“Anche con questa legge di bilancio confermiamo l’impegno del governo per la sanità e per i più fragili”, ha commentato il ministro della Salute Orazio Schillaci. “In questi quattro anni abbiamo rimesso la sanità al centro dell’agenda politica italiana e abbiamo lavorato per dare risposte ai cittadini. Dalla manovra approvata oggi arriva una conferma di questo percorso”.

foto LaPresse/Mauro Scrobogna

Pronto soccorso e payback

Una quota dei 3,4 mld di incremento del Fondo sarà vincolata all’aumento delle retribuzioni dei medici di pronto soccorso – sotto stress da tempo per carenza di personale e carichi di lavoro eccessivi – mentre 400 milioni saranno impiegati per l’efficientamento energetico degli ospedali. Altre risorse saranno destinate all’elevazione dei tetti del payback, una delle richieste avanzate con maggiore insistenza dal comparto farmaceutico. Previsti anche l’aggiornamento delle tariffe ospedaliere per acuti, il finanziamento degli interventi per Alzheimer e demenze e il rafforzamento dell’indennità di pronto soccorso.

Il voucher per gli over 75

Il voucher di 300 euro – che Schillaci nei giorni scorsi ha detto di aver appreso dai giornali – è rivolto agli over 75 con una pensione fino a 28mila euro l’anno. La misura, stando alle stime del Governo, dovrebbe interessare circa 5,5 milioni di persone, per un costo complessivo di 1,6 miliardi. “Un aiuto concreto, ma anche un modo per dire a milioni di italiani che non sono soli”, ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa. Il voucher servirà a coprire le spese sanitarie non coperte dal Ssn, come farmaci e visite specialistiche.

“Anche con questa legge di bilancio il governo conferma il trend di crescita del finanziamento del Fondo sanitario nazionale, rafforzando il sostegno alla sanità pubblica e alla sua capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini”, comment il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

“Proseguiamo lungo un percorso che punta a consolidare il Servizio sanitario nazionale e a garantire un’attenzione particolare alle persone più fragili, a partire dagli anziani, e a chi ogni giorno è in prima linea nell’assistenza, come i medici dei pronto soccorso. Investire nella sanità – conclude – significa sostenere i professionisti, valorizzare il loro lavoro e garantire cure sempre più accessibili e appropriate”.