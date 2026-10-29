Malattie renali rare, alla Camera il documento per migliorare la diagnosi

Si è tenuta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell’Onorevole Ilenia Malavasi Membro della XII Commissione, la conferenza stampa di presentazione del Documento di Consenso “Dal referto alla rete: standard comuni per la diagnosi istopatologica delle patologie renali rare”. Il documento, elaborato attraverso un confronto tra società scientifiche, nefrologi e anatomo-patologi, ha raccolto proposte per l’adozione di criteri condivisi nella refertazione delle biopsie renali e una maggiore collaborazione tra i centri specialistici.

L’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di Sobi Italia, è stata dedicata al miglioramento della qualità e della tempestività della diagnosi di patologie renali rare e croniche, come la glomerulopatia da C3 (C3G) e la glomerulonefrite membranoproliferativa da immunocomplessi (IC-MPGN), condizioni caratterizzate da complessità diagnostica e dal rischio di progressiva compromissione della funzione renale. In questo quadro, la biopsia renale risulta fondamentale per distinguere queste patologie e orientare le decisioni cliniche. Le differenze nei criteri di refertazione e nelle competenze specialistiche disponibili possono però incidere sull’accuratezza diagnostica e sui tempi della presa in carico.

“La tempestività e l’accuratezza della diagnosi sono fondamentali per una corretta presa in carico dei pazienti con patologie renali rare”, dichiara Ilenia Malavasi, Membro della XII Commissione della Camera dei Deputati. “La definizione di standard diagnostici condivisi può contribuire a ridurre le differenze territoriali. È necessario valorizzare quindi il contributo e il punto di vista della comunità scientifica per migliorare i percorsi diagnostici all’interno del Servizio Sanitario Nazionale”.

Erik Umberto Pretto, Membro della XII Commissione della Camera dei Deputati, sottolinea: “Garantire alle persone con sospetto di patologie renali rare l’accesso a percorsi diagnostici adeguati deve rappresentare una priorità. Favorire la collaborazione tra le strutture sanitarie e valorizzare le competenze specialistiche può contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza e a ridurre le differenze territoriali nell’accesso alla diagnosi”.

L’eterogeneità dei referti può complicare quindi l’interpretazione dei risultati e il confronto tra strutture. È stata quindi proposta l’adozione di uno standard nazionale con informazioni minime condivise, per migliorare la qualità della valutazione istopatologica.

È emersa inoltre la necessità di rafforzare la raccolta sistematica dei dati sulle biopsie renali attraverso un registro nazionale basato su referti omogenei e codifiche diagnostiche condivise. Un approccio necessario sia nella gestione del paziente adulto sia nel pediatrico, La disponibilità di informazioni complete e confrontabili tra centri consentirebbe quindi di migliorare le conoscenze epidemiologiche sulle patologie renali rare e sostenere la ricerca scientifica.

“Per le patologie renali rare, come la C3G e l’IC-MPGN, che possono manifestarsi anche durante l’adolescenza, una diagnosi tempestiva e accurata è fondamentale per orientare le decisioni cliniche e preservare la funzione renale. In questo percorso, la biopsia renale riveste un ruolo essenziale, poiché consente di distinguere patologie con manifestazioni cliniche simili e di definire un corretto inquadramento diagnostico”, spiega Luca De Nicola, Presidente della Società Italiana di Nefrologia (SIN).

“La diagnosi di queste patologie richiede una collaborazione strutturata tra i centri che eseguono le biopsie renali e quelli dotati di maggiori competenze specialistiche”, evidenzia Loreto Gesualdo, Presidente della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM). “Definire modalità condivise di coordinamento e di accesso alla consulenza specialistica per i casi più complessi permetterebbe di valorizzare le capacità diagnostiche presenti sul territorio e garantire percorsi più uniformi e tempestivi per i pazienti”.

Infine, è stata sottolineata anche la necessità di rafforzamento della rete diagnostica, attraverso il coordinamento tra i centri che eseguono le biopsie renali e le strutture specializzate nella valutazione istopatologica, con particolare attenzione alle competenze presenti sul territorio. È stata inoltre evidenziata l’importanza di percorsi strutturati di second opinion per i casi complessi, anche attraverso la digital pathology, che consente la condivisione a distanza delle immagini istologiche. È stata altresì richiamata la necessità di rafforzare la formazione specialistica in diagnostica nefropatologica.

Antonella Barreca, Dirigente medico di Anatomia Patologica dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Coordinatore Gruppo di studio SIAPEC Nefropatologia Medica, evidenzia: “La definizione di standard comuni per la refertazione delle biopsie renali è fondamentale per garantire informazioni diagnostiche complete e confrontabili tra i centri. Un referto strutturato, basato su requisiti minimi condivisi e su una conclusione diagnostica chiaramente riconoscibile, può facilitare il confronto tra specialisti e contribuire a una valutazione più accurata delle patologie renali rare”.

Nel corso della conferenza sono state presentate quindi proposte per valorizzare i dati clinici e istopatologici, standardizzare la refertazione e rafforzare la collaborazione specialistica, con l’obiettivo di favorire, in pazienti adulti e pediatrici, diagnosi tempestive e accurate e preservare la funzione renale dei pazienti.