Sanità, il bilancio di Schillaci: 18 miliardi in più, nuovi Lea e Case di Comunità

Diciotto miliardi in più per il Fondo sanitario nazionale, lotta ai gettonisti, Piano per la salute mentale, aggiornamento dei Lea: sono alcuni dei risultati raggiunti dal ministero della Salute in questi quattro anni di governo. È il ministro Orazio Schillaci, ospite di Bruno Vespa al ‘Forum Salute e Innovazione’ a Roma, a tirare le somme dell’operato del suo dicastero. E a rimarcare l’importanza di un Ssn spesso criticato in patria “e apprezzato all’estero e dai cittadini stranieri che ne usufruiscono in Italia e quasi ogni giorno mandano lettere al ministero della Salute per ringraziarci”.

L’incremento del Fondo sanitario

“Io vengo dal mondo della ricerca e sono appassionato di numeri”, dice Schillaci. E il primo numero che ricorda alla platea è quello relativo al Fondo sanitario, “incrementato in quattro anni di quasi 18 miliardi di euro”. Poi la lotta ai gettonisti. “Quando siamo arrivati c’era un numero importante di gettonisti nel nostro Servizio sanitario nazionale, una privatizzazione occulta di cui nessuna aveva parlato fino a quel momento, siamo stati i primi a interessarcene”.

Piano per la salute mentale e Lea

Schillaci rivendica anche “ciò che abbiamo fatto per contrastare le aggressioni al personale sanitario, con nuove norme che offrono maggiori tutele. Ma le norme da sole non bastano, serve un cambiamentoculturale”, fa notare il ministro. Ancora, il Piano nazionale per la salute mentale, che “mancava da tredici anni” e l’aggiornamento dei Lea, il primo dal 2017. “Per alcune prestazioni, come le protesi, eravamo fermi al 1999”, sottolinea.

Un momento del ‘Forum Salute e Innovazione’ a Roma

Le Case di Comunità

E poi il suo grande cavallo di battaglia: le Case di Comunità volte al rafforzamento della medicina territoriale. “Molti, mi dispiace dirlo, tifavano contro”, scandisce Schillaci. “Avevamo avuto fondi dal Pnrr solo per le infrastrutture, ma con le leggi di bilancio del 2025 e del 2026 abbiamo stanziato risorse per l’assunzione del personale sanitario”.

Il gap in sanità tra Nord e Sud

C’è però ancora molto da fare, soprattutto per colmare il gap tra il Nord e il Sud del Paese. “La cosa che mi dispiace di più è che persistono troppe diseguaglianze in tanti campi della sanità tra le varie Regioni, ma anche tra i piccoli Comuni e le grandi città”, ammette.

Le liste d’attesa

Infine il capitolo delle liste d’attesa, “la grande battaglia che ho portato avanti in questi anni: sono il lato meno bello della nostra sanità pubblica”. Un problema che “esiste da almeno vent’anni” e per il quale “nessuno voleva metterci la faccia. Anche a me qualcuno ha consigliato di non mettercela, ma io non mi sono tirato indietro”. E se prima “non esisteva un metodo per capire che cosa succede quando un paziente chiede un esame, oggi l’Italia dispone di un sistema collaudato per capire ciò che manca e come intervenire”.