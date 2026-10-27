Schillaci: “Sanità patrimonio della Repubblica, non mancheranno fondi in Manovra”  

“Ringrazio il presidente Mattarella, che ieri ha ribadito quanto sia importante il Servizio sanitario nazionale. È un patrimonio della Repubblica, forse l’infrastruttura migliore del nostro Paese”. Esordisce così il ministro della Salute Orazio Schillaci a ‘Il futuro è passato da qui’, il Festival delle Regioni e delle Province autonome a Firenze. “Non possiamo venir meno ai principi ai quali il Ssn si è ispirato da quando è stato fondato nel 1978: universalismo, gratuità delle cure, attenzione per le persone fragili”, prosegue Schillaci in videocollegamento da Roma.

Manovra, il nodo delle risorse per la sanità

Intanto la legge di bilancio incombe, la coperta è corta – le risorse stanziate per la sanità nel Documento programmatico di bilancio sono circa la metà di quelle richieste dal dicastero di Schillaci – e allora il ministro da Firenze manda un messaggio chiaro: non trascurare la sanità. “Sono sicuro che anche in questa legge di bilancio non mancheranno i fondi per migliorare la sanità. Dobbiamo lavorare insieme per difendere il nostro Servizio sanitario nazionale. Fedriga ha parlato di una pax sul diritto alla salute e sono assolutamente d’accordo con lui, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.

Un modello da aggiornare

E se il Ssn è un modello “invidiato in tutto il mondo” va però aggiornato rispetto alle sfide poste da un Paese con un numero sempre più ampio di anziani. “Viviamo un periodo demografico particolare, siamo tornati ad essere la seconda nazione più longeva al mondo – ricorda il ministro – I tre quarti del Fondo sanitario nazionale oggi vengono spesi per l’assistenza agli over 65”. L’obiettivo, quindi, è “trovare un equilibrio, nel rispetto però dei principi, perché dobbiamo offrire a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono e da quanto guadagnano, tutto ciò che oggi la scienza e la ricerca biomedica ci mettono a disposizione”.

Rendere più appetibile il Ssn

In questi anni, dice ancora Schillaci, “abbiamo rimesso la sanità al centro del dibattito politico, investendo i soldi del Pnrr per una sanità più moderna. Ora dobbiamo rendere pienamente operative le Case di Comunità e le strutture territoriali, non dobbiamo lasciarle come delle scatole vuote”.

L’obiettivo di ampio respiro, per il ministro, è “valorizzare ancora di più il nostro personale, rendendo di nuovo appetibile il lavoro nel Servizio sanitario nazionale”. Una prospettiva che si raggiunge “non solo con incentivi economici”, fa notare Schillaci. “Quando all’estero incontro medici e operatori italiani, emerge che non vanno via solo per ragioni economiche, ma perché in altri Paesi trovano meno burocrazia, migliori prospettive di carriera, maggiore flessibilità”. Prospettive e futuro.