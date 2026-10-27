Infermieri e deroghe per gli operatori stranieri, la lezione dell’asino

Con la salute non si scherza. Il monito arriva dall’Ordine degli infermieri (Opi) di Roma che, ispirandosi a una vicenda che arriva dall’India, accende i riflettori sulle deroghe previste in Italia per gli operatori stranieri.

“Siamo impressionati da quanto si apprende su segnalazione di una deputata di opposizione al governo in carica.

Secondo il giornale ‘Times of India’, si sarebbe riusciti ad ottenere un attestato comprovante la qualifica di infermiere per un asino”, racconta Maurizio Zega, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma.

La lezione dell’asino

In pratica, come si legge sul quotidiano online e su altri siti indiani, nel Madhya Pradesh un asino avrebbe ottenuto un certificato di abilitazione alla professione infermieristica, complici le maglie larghe della procedura online. È stata caricata una sua fotografia, sono stati presentati documenti che non attestavano alcuna reale qualifica infermieristica, è stata versata una quota e il sistema online del consiglio infermieristico locale avrebbe generato il certificato. Tra i vari dettagli, il documento indicava addirittura l’insolito candidato come “figlio di un padre asino”.

I rischi dell’esercizio in deroga della professione

“Sembrerebbe un’amena storiella da social, ed è evidente che il tutto è dovuto ad una qualche falla dei sistemi di sicurezza informatica”, commenta Zega. Ma in Italia l’esercizio in deroga è stato riconfermato fino al 31 dicembre 2029, quanto meno a titolo cautelare, in attesa di tutte le indispensabili verifiche di sicurezza. “La deroga colpisce l’Ordine proprio nella sua competenza essenziale, quella di controllo delle adeguate certificazioni e conoscenze di chi esercita la professione“, sottolinea l’Opi Roma. Un controllo, di fatto, bypassato.

Certo, il Belpaese fa i conti con quella che più volte su LaPresse abbiamo chiamato la grande fuga degli infermieri. “Ci è ben nota la carenza di personale infermieristico nel nostro Paese: ma in nessun caso – dice il numero uno di Opi Roma – riteniamo possibile e accettabile che, per colmare questi vuoti, si mettano i pazienti alla mercè di personale non adeguatamente formato, sia in ambito tecnico scientifico che in quello delle competenze linguistiche, pure esse indispensabili: come dimostrato dalla triste vicenda del San Raffaele a Milano a dicembre dello scorso anno, quando parte del personale ‘di appalto’ manifestava gravi difficoltà con la lingua italiana, con effetti disastrosi sulla comprensione delle consegne e la gestione corretta delle terapie”.

Insomma, la ‘lezione dell’asino’ non va dimenticata. Gli infermieri devono comprendere una prescrizione, riconoscere un’emergenza, comunicare con il paziente, assumersi una responsabilità professionale specifica da cui può dipendere la salute e la stessa vita dei pazienti. “Leggerezze e approssimazioni non sono consentite. Sulla salute pubblica non si scherza”, chiosa Maurizio Zega.