Carenza infermieri priorità in Manovra, la sanità viene prima di fisco e carovita

L’indagine su ‘L’opinione pubblica e la sanità’ commissionata dal Nursind e le sfide prioritarie per gli italiani

La sanità è al centro dei pensieri dei connazionali: negli ultimi tre anni cresce la paura degli italiani per la carenza di infermieri, passata dal 52% al 56%. E, in tempo di Manovra, è alto anche il timore della privatizzazione del nostro Servizio sanitario nazionale, eventualità che spaventa il 79% dei cittadini. A dircelo è l’indagine ‘L’opinione pubblica e la sanità’ commissionata dal Nursind a Swg proprio per sondare come la pensano i cittadini. Ebbene, quanto alle priorità in vista della legge di Bilancio, gli intervistati non hanno dubbi: per il 52% gli investimenti andrebbero concentrati sul Ssn, addirittura prima di fisco (40%) e carovita (35%), con le spese militari indicate solo dal 9% dei rispondenti.

Il messaggio per il Governo e i timori per il futuro della sanità

Insomma, la sanità è davvero una priorità per i cittadini. “Un messaggio importante per il governo, anche perché accomuna tutte le fasce d’età, con gli over 64 addirittura al 70%. Dati che, tra l’altro, sono la diretta conseguenza del basso livello di compiacimento sui servizi offerti, dal momento che solo 2 rispondenti su 5 si dichiarano soddisfatti”, sottolinea il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega.

Agli italiani non sfuggono nemmeno le difficoltà che vivono gli infermieri: più di 8 cittadini su 10 (84%) pensano che non ci siano professionisti a sufficienza negli ospedali. Non solo, ma secondo il 79% del campione questi professionisti della sanità sono oberati dal lavoro e sottopagati rispetto a competenze e responsabilità (72%).

La resilienza degli infermieri e il futuro della sanità

Per Bottega “di buono c’è che la categoria, nonostante le difficoltà in cui versa, gode dell’apprezzamento dei pazienti, un giudizio che tra l’altro è migliorato dal 2023 a oggi”. Dalla survey emerge infatti come gli intervistati ne apprezzino competenze, rispetto dei pazienti, attenzione alle loro esigenze, insieme alla disponibilità a lavorare duramente e alla capacità di offrire supporto morale.

Indicazioni che “sono segno di una grande resilienza da parte degli infermieri che però non va data per scontata. La corda è al limite: parliamo di professionisti che stanno dando il massimo al Ssn e che ancora aspettano la giusta valorizzazione”, chiosa il segretario Nursind.