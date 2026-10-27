Home > Salute > Sanità > Aorta e vasi in 3D, al Negrar arriva il super scanner robotizzato: interventi più brevi e meno radiazioni

Immagini tridimensionali ad alta definizione dei vasi sanguigni, movimenti automatizzati in sala operatoria e un’esposizione ai raggi X ridotta del 15%. L’Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, è il primo centro in Italia ad adottare un arco a C robotizzato di nuova generazione, un sistema per l’imaging intraoperatorio che permette di visualizzare l’anatomia del paziente da diverse angolazioni e di guidare con maggiore precisione gli interventi sui vasi sanguigni.

La tecnologia sarà utilizzata inizialmente dalla Chirurgia vascolare diretta da Luca Garriboli, che esegue oltre 800 interventi all’anno, più della metà con tecniche endovascolari mininvasive. Le applicazioni riguardano in particolare le patologie complesse dell’aorta, delle carotidi e delle arterie degli arti inferiori.

“In generale nelle procedure endovascolari non si incide in modo tradizionale: il chirurgo viaggia all’interno delle arterie attraverso piccolissimi accessi guidato unicamente dalle immagini radiologiche inviate dagli schermi in tempo reale. In questo contesto, vedere meglio significa intervenire con infallibile precisione”, spiega Garriboli.

Un assistente robotico al Negrar

Il sistema, aggiunge, “funziona come un vero e proprio assistente robotico, capace di riprodurre l’anatomia del paziente ad alta definizione e di allontanarsi e avvicinarsi da solo al tavolo operatorio con un semplice clic durante l’intervento”. Questo consente di posizionare stent ed endoprotesi, dispositivi utilizzati per mantenere aperti i vasi o ripararli, con un’accuratezza millimetrica anche nei casi più delicati. La tecnologia permette inoltre di ricostruire l’anatomia in 3D e verificare subito il risultato della procedura.

Interventi più brevi e meno radiazioni

La maggiore qualità delle immagini e la fluidità dei movimenti automatizzati possono ridurre la durata delle operazioni e la necessità di manovre correttive. “Grazie alla totale nitidezza dei dettagli e alla fluidità dei movimenti automatizzati del sistema, la durata complessiva degli interventi si riduce fino al 30%”, sottolinea Garriboli.

Sui benefici per i pazienti insiste anche il chirurgo vascolare Gianguido Pruner: “Maggiore precisione significa minor rischio di complicanze post operatorie, interventi più brevi e quindi un ridotto dosaggio di anestesia, favorendo una ripresa post chirurgica più rapida”.

Un altro aspetto cruciale riguarda la radioprotezione. Gli interventi endovascolari si svolgono sotto guida radiologica e richiedono quindi l’impiego di raggi X, con un’esposizione che interessa sia i pazienti sia il personale sanitario. “L’innovativa strumentazione abbatte questo rischio grazie a una tecnologia avanzata che calibra e ottimizza la dose di raggi indispensabile per ottenere immagini perfette, assicurando un taglio del 15% nell’esposizione alle radiazioni a tutela sia del paziente sia dell’intera équipe medica”, afferma Garriboli.

L’apparecchiatura è inoltre motorizzata e può avvicinarsi autonomamente al tavolo operatorio e spostarsi quando non serve, limitando le movimentazioni manuali e lo sforzo fisico degli operatori. Il sistema può essere impiegato anche in altre specialità chirurgiche e, secondo l’ospedale, consentirà di avvicinare le prestazioni delle sale operatorie tradizionali a quelle delle sale ibride dotate di tecnologie avanzate.

“Essere i primi in Italia a portare la nuova tecnologia nella pratica clinica quotidiana significa mettere l’innovazione tecnologica più avanzata subito al servizio delle persone”, commenta Claudio Cracco, amministratore delegato dell’Irccs di Negrar. “Abbiamo portato in sala operatoria un nuovo modo di operare, dove precisione, rapidità e sicurezza si fondono per garantire le migliori cure possibili”.