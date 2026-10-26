Registro tumori strumento di equità e programmazione, l’analisi di Schillaci

Sono circa 390mila le persone che ogni anno in Italia si trovano a fare i conti con una diagnosi di tumore. “Dietro ciascuno di questi numeri ci sono persone, storie, famiglie che si rivolgono alle istituzioni e al Servizio sanitario nazionale”, dice il ministro della Salute Orazio Schillaci durante la presentazione del comitato scientifico del Registro nazionale tumori al ministero di Lungotevere Ripa. La piattaforma, spiega Schillaci, rientra proprio nell’ottica di garantire una risposta sempre più efficiente e tempestiva del Servizio sanitario ai bisogni di salute della popolazione.

Le funzioni del Registro nazionale tumori

“Il registro non è un archivio, è uno strumento di prevenzione e di programmazione sanitaria. Ci dirà se gli screening raggiungono le persone a cui sono rivolti, se le diagnosi arrivano in tempo, se e dove i cittadini sono costretti a spostarsi per curarsi. Ci aiuterà a indirizzare le risorse dove servono e a rendere conto dei risultati”.

Per Sergio Iavicoli, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, “il registro è importante per l’analisi epidemiologica, per l’equità di accesso. Offrirà una mappatura delle differenze geografiche e l’individuazione dei bisogni assistenziali”.

Ma non solo: servirà anche a garantire che “ci siano dati omogenei in tutto il Paese”, chiarisce Schillaci. Perché se è vero che “le Regioni hanno costruito negli anni un patrimonio prezioso di registri”, oggi “abbiamo bisogno di omogeneità nei criteri, nella qualità e nella tempestività. Se non ci sono dati confrontabili, come abbiamo imparato dall’esperienza sulle liste d’attesa, non c’è equità”.

Il nodo della privacy

La mole di dati che confluirà nel Registro nazionale tumori pone però anche un tema di tutela della privacy. Una questione storicamente delicata a cui Schillaci non si sottrae. “La tutela della riservatezza è un valore che non va messo in discussione – ribadisce – ma un dato sanitario che non può essere usato per proteggere la salute pubblica rappresenta un’occasione persa per gli stessi cittadini”.

E proprio al fine di coniugare al meglio protezione dei dati e utilizzo a favore della sanità pubblica, il ministero sta lavorando con il Garante della privacy, “guardando anche allo Spazio europeo dei dati sanitari, che riconosce i registri di patologia come una risorsa per la salute globale”.

La pensa in modo analogo Achille Iachino, direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr. “Lo spazio europeo dei dati sanitari, con i suoi 450 milioni di dati, è il progetto dell’Ue più ambizioso dopo l’abolizione delle frontiere”. Per Iachino il percorso per arrivare a un set di dati soddisfacente “è ancora lungo. Dobbiamo lavorare per trasmettere fiducia ai cittadini, facendo un uso sempre più appropriato del dato, che salvaguardi privacy e sicurezza”.

“Ogni numero di questo registro – conclude Schillaci – è una persona: una donna che ha fatto una mammografia in tempo, un uomo che è tornato al lavoro o un bambino che è guarito”.