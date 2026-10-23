Al Besta di Milano il nuovo Giardino delle Meraviglie, spazio di gioco per i piccoli pazienti 

Un nuovo spazio di natura, gioco e scoperta per i piccoli pazienti e le loro famiglie: prendono il via i lavori per la realizzazione del Giardino delle Meraviglie dedicato a Suor Speranza, uno spazio verde completamente rinnovato che tornerà nella piena disponibilità della Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta a Milano dopo il completamento della nuova palazzina ambulatoriale.

Un progetto reso possibile grazie all’impegno di Cbdin Odv, Fondazione Mariani, Fondazione Rocca, Associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze e numerosi donatori privati. L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un luogo in cui ritrovare serenità, stimolare la curiosità e vivere momenti di gioco, scoperta e condivisione, anche durante un percorso di cura.

Un giardino pensato per il benessere dei bambini

Il Giardino delle Meraviglie si estenderà su una superficie di circa 300 metri quadrati e prenderà forma grazie al progetto paesaggistico donato da Land Italia Srl, che ha messo a disposizione le proprie competenze per immaginare un ambiente inclusivo, accogliente e ricco di stimoli.

Il giardino è stato concepito come uno spazio esperienziale in cui ogni elemento invita alla scoperta e incoraggia l’esplorazione. La vegetazione, i percorsi sensoriali e le installazioni ludico-didattiche offriranno occasioni di osservazione e apprendimento, stimolando le capacità cognitive, sensoriali e relazionali dei bambini.

Colori, musica, superfici morbide e giochi accessibili contribuiranno a creare un ambiente in cui fantasia, creatività e movimento possano trovare libera espressione, nel rispetto delle diverse esigenze dei piccoli pazienti. L’obiettivo è superare la tradizionale separazione tra ambiente sanitario e spazio di vita, riconoscendo il valore che il contatto con la natura, il gioco e le relazioni possono assumere nell’esperienza della malattia.

“Al Besta il giardino diventa parte integrante del percorso di cura: un luogo in cui la natura accompagna i bambini e le loro famiglie, offrendo nuove occasioni per guardare, immaginare, stupirsi. Il verde non è una semplice cornice, ma un elemento essenziale dei luoghi in cui viviamo, cresciamo e ci prendiamo cura gli uni degli altri”, afferma Andreas Kipar, Ceo e co-founder di Land Italia.

Un progetto di solidarietà, memoria e speranza

“Il nuovo Giardino delle Meraviglie raccoglie idealmente l’eredità del precedente Giardino Suor Speranza, conservandone la dedica e il significato affettivo. Un rinnovamento che guarda al futuro senza dimenticare il passato e che intende custodire le storie, gli affetti e i ricordi legati a questo luogo: uno spirito che continua a contraddistinguere il nostro Istituto”, spiega Marta Marsilio, presidente della Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta.

“Il Giardino delle Meraviglie nasce dal desiderio di offrire ai bambini e alle loro famiglie qualcosa che vada oltre le cure: uno spazio in cui ritrovare il piacere di giocare, esplorare, sorridere e sentirsi, anche solo per qualche momento, lontani dalla malattia”, sottolinea Beatrice Cordero di Montezemolo, presidente Cbdin Odv.

“Ci auguriamo – conclude – che il Giardino delle Meraviglie possa diventare un luogo in cui ogni bambino si senta accolto, libero di essere semplicemente un bambino, e in cui ogni famiglia possa trovare uno spazio di respiro, bellezza e speranza”.