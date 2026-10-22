Vaccino contro l’influenza, i numeri bassi assist alle malattie infettive 

Influenza, i numeri dei vaccinati sono troppo basi: le ragioni e le possibili soluzioni dal congresso degli igienisti

Nella stagione 2024-25 in Italia si è vaccinato contro l’influenza solo il 52,5% degli over 65. Un dato emblematico che certifica l’esitazione vaccinale degli italiani, a cui si aggiunge una crescente sfiducia nelle istituzioni, tant’è che c’è anche chi parla di esitazione istituzionale. Al Congresso nazionale della Società italiana d’igiene (Sitl) a Genova l’attenzione degli esperti si focalizza sull’importanza della prevenzione vaccinale.

“Quando togliamo spazio alla prevenzione, facciamo largo alle malattie e non possiamo permettercelo”, sottolinea Daniel Fiacchini, componente della Giunta esecutiva della Sitl e dirigente medico dell’Ast di Ancona. Una dose di vaccino mancata, per Fiacchini, non indica necessariamente un rifiuto categorico, ma anche “dubbi, preoccupazioni, rinvii o difficoltà di accesso: problemi diversi che richiedono risposte diverse e molto spesso personalizzate”.

Daniel Fiacchini

I dati sull’Hpv

Poco rassicuranti anche i dati relativi all’Hpv: a fine 2024 tra i nati nel 2012 aveva completato il ciclo vaccinale solo il 51,2% delle ragazze e il 44,6% dei ragazzi. Se si raggiungesse il 90% si eliminerebbe il cancro alla cervice uterina. “Se la sfiducia nei vaccini diventa la norma sociale, lasciamo spazio alle malattie infettive che a volte colpiscono in maniera pesante. Lo abbiamo visto di recente a Palermo con la difterite”, aggiunge Fiacchini. Un ruolo decisivo nel vincere perplessità ed esitazioni può giocarlo l’igienista, il cui compito è “ascoltare chi dubita, richiamare chi rinvia e rimuovere gli ostacoli per chi vorrebbe vaccinarsi”, conclude.

Quando l’universalismo è solo sulla carta

All’esitazione si affianca il tema dell’equità vaccinale: bisogna identificare chi resta escluso, comprenderne le barriere e portare l’offerta dove il bisogno è maggiore. “Offrire a tutti la stessa prevenzione non significa raggiungere tutti. L’universalismo formale non basta”, fa notare Filippo Ansaldi, componente della Direzione medica e management della Sitl. “Il luogo in cui si vive condiziona ancora la probabilità di vaccinarsi, aderire agli screening e ricevere una diagnosi tempestiva”, prosegue l’esperto.

Filippo Ansaldi



L’equità come criterio di programmazione

Per la coorte femminile 2012, ad esempio, “la copertura Hpv oscilla tra il 41% e l’85% tra le diverse Regioni”, evidenzia Ansaldi. L’equità deve allora diventare un criterio concreto di programmazione. “Servono sistemi informativi capaci di collegare dati sanitari e determinanti sociali fino al livello di quartiere e Comune, così da riallocare risorse e misurare la riduzione dei divari. È la direzione indicata dal Piano socio-sanitario integrata della Liguria 2026-30”, conclude. “L’equità è disegno e programmazione, non compensazione. La sanità pubblica deve essere valutata anche in base a chi a riesce a raggiungere”.