Carburante introvabile a Napoli, l’allarme dell’Ordine dei medici per 118 e cura fragili

Le carenze di carburante a Napoli sta impattando sulla sanità e il sistema delle cure, in particolare quelle di emergenza. Parla Zuccarelli

“Comprendiamo le ragioni degli autotrasportatori, ma chiediamo una protesta responsabile. Occorre garantire carburante alle ambulanze e consentire ai sanitari di raggiungere il lavoro”. A sottolinearlo è Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia, evidenziando come le carenze di carburante per il blocco degli autotrasportatori stia impattando sulla sanità e il sistema delle cure, creando gravi problemi ai soccorsi di emergenza e alla continuità delle cure.

Non c’è carburante per le ambulanze in città e nella provincia

Medici che non riescono a raggiungere ospedali e ambulatori, difficoltà negli spostamenti per l’assistenza domiciliare e gravi problemi nel rifornimento delle ambulanze del 118. “La carenza di carburante legata alla protesta degli autotrasportatori sta mettendo a rischio l’assistenza sanitaria a Napoli e in provincia, con il pericolo concreto che nei prossimi giorni possano fermarsi anche i mezzi di soccorso”, sottolinea l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia.

I camici bianchi richiamano l’attenzione sulle conseguenze sanitarie dell’emergenza e rivolge un appello agli autotrasportatori e alle istituzioni, affinché siano assicurati gli approvvigionamenti necessari alla continuità delle cure. Già nella giornata di ieri si sono registrate enormi difficoltà nell’approvvigionamento di carburante per le ambulanze del 118. “Senza rifornimenti regolari, il rischio che nei prossimi giorni i mezzi non possano muoversi impone interventi immediati”, dicono dall’Ordine di Napoli.

L’impatto della mancanza di carburante sul sistema delle cure

Le criticità riguardano tutti i medici e gli odontoiatri: l’impossibilità di reperire benzina e gasolio ostacola il raggiungimento delle sedi di lavoro e gli spostamenti indispensabili per assistere i pazienti sul territorio. A essere esposte sono soprattutto le persone più fragili, gli anziani e quanti hanno bisogno di assistenza a domicilio.

“Comprendiamo le difficoltà degli autotrasportatori e le preoccupazioni di chi vede minacciato il proprio lavoro. Le loro ragioni meritano ascolto e risposte concrete. Chiediamo però che la protesta si svolga con responsabilità, salvaguardando l’assistenza sanitaria”, insiste Zuccarelli.

La richiesta dei medici agli autotrasportatori e alle istituzioni

L’Ordine sollecita un coordinamento urgente tra Prefettura, autorità sanitarie e soggetti coinvolti nella distribuzione del carburante, per garantire approvvigionamenti e accessi prioritari ai mezzi di emergenza e individuare modalità di rifornimento che consentano ai medici di continuare a svolgere la propria attività.

“Un’ambulanza deve poter raggiungere chi chiede aiuto e un medico deve poter arrivare in ospedale, in ambulatorio o a casa di un paziente. La mancanza di carburante sta rendendo difficili anche queste attività essenziali. Agli autotrasportatori chiediamo di garantire il passaggio dei rifornimenti indispensabili alla sanità; alle istituzioni di assicurare soluzioni tempestive per i mezzi di soccorso e per il personale sanitario. La tutela della salute deve essere un impegno condiviso da tutti“, conclude Zuccarelli.