Ambulanze bloccate e con poca benzina, la denuncia da Napoli

Il blocco degli autotrasportatori e la carenza di carburante stanno causando disagi anche alle ambulanze del 118. Arriva da Napoli, per la precisione da Nola, il video di un’ambulanza bloccata nel traffico sullo svincolo dell’autostrada A30. “Avevano ricevuto una chiamata dalla centrale per un codice rosso”, racconta a LaSalute di LaPresse Manuel Ruggiero, dirigente medico e presidente dell’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, che ha pubblicato il filmato su Facebook.

A preoccupare, oltre ai blocchi che stanno paralizzando la Campania, è la difficoltà incontrata dagli operatori sanitari a rifornire i mezzi di soccorso. “Si è detto a più riprese che le ambulanze e i mezzi di soccorso avrebbero avuto priorità nei rifornimenti di carburante, ma non è stato attivato nessun canale preferenziale”, denuncia Ruggiero.

“Dalla direzione del 118 dell’Asl Napoli 2 segnalano una situazione preoccupante sia per la circolazione dei mezzi che per l’approvvigionamento”, informa il dirigente medico. “Il 118 ha un’autonomia di due giorni, poi il rischio concreto è di non riuscire più a far fronte alle richieste di intervento”.

Se, infatti, ci sono “associazioni di ambulanze che dispongono del proprio boiler di benzina all’interno dell’autoparco, la maggior parte dei mezzi, soprattutto quelli delle aziende sanitarie, hanno delle convenzioni con le pompe di benzina”, spiega Ruggiero. E quando si trova un distributore in cui il carburante risulta disponibile, bisogna fare i conti coi limiti di approvvigionamento stabiliti dai benzinai.

“Qui in Campania puoi mettere al massimo venti euro di benzina, con cui un’ambulanza non effettua più di tre o quattro interventi”, chiarisce. A essere in difficoltà, peraltro, non è solo il 118: “Ci sono le ambulanze che portano pazienti da un ospedale all’altro per interventi urgenti, quelle che trasportano farmaci chemioterapici o i camion che riforniscono le mense ospedaliere. C’è una catena di priorità che non è stata assolutamente rispettata”.