Disabilità, al Policlinico Umberto I l’Open Day per avvicinare i cittadini ai servizi dedicati alla fragilità

Consolidare il legame del Policlinico Umberto I di Roma con il territorio per un’assistenza sempre più inclusiva. È l’obiettivo dell’Open Day Tobia che si terrà il 21 ottobre, dalle 12 alle 18, negli spazi del George Eastman del Policlinico.

L’iniziativa, promossa dal Servizio Tobia dell’Aou Policlinico Umberto I, punta a creare un momento di incontro e confronto tra ospedale, territorio, associazioni, persone con disabilità, famiglie e caregiver per rafforzare la rete e la collaborazione nei percorsi di assistenza e cura.

“Una formula mai organizzata prima per questo tipo di servizi”, fa notare il direttore del Policlinico Fabrizio d’Alba, un “momento fondamentale per consolidare il legame tra la nostra struttura ospedaliera e il territorio e per avvicinare i cittadini ai servizi dedicati alla fragilità. Una scelta – prosegue – che conferma ancora una volta l’impegno concreto del Policlinico Umberto I nel garantire un’assistenza sempre più inclusiva, vicina ai bisogni reali delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregiver”.

Durante la giornata, dopo una presentazione delle attività, del team e del modello di accoglienza che facilita l’accesso delle persone con disabilità alle prestazioni ospedaliere, si darà spazio al confronto diretto e alla valorizzazione dei progetti territoriali.

All’ingresso della struttura saranno allestiti spazi espositivi riservati alle associazioni per presentare i propri materiali e iniziative solidali, organizzare laboratori o momenti dimostrativi e promuovere il dialogo reciproco, favorendo così la costruzione di una comunità sempre più inclusiva dove cura, partecipazione e solidarietà procedono insieme. Ad accompagnare l’evento sarà la musica dal vivo dei maestri dell’Accademia Filarmonica Romana.