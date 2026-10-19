Liste d’attesa, più risorse ma restano le criticità: l’analisi della Corte dei Conti

Le risorse aumentano, ma “le liste d’attesa continuano a rappresentare una criticità strutturale del sistema sanitario”. Lo dice senza mezzi termini la Corte dei Conti, nella relazione ‘L’attuazione delle misure finalizzate a ridurre le liste d’attesa’. Le difficoltà non dipendono quindi soltanto dagli effetti della pandemia, ma anche “da fattori organizzativi, gestionali e programmatori”.

Liste d’attesa, le risorse stanziate

Tra il 2022 e il 2028 al contenimento delle liste d’attesa sono stati destinati 3,71 miliardi di euro. Nel quadriennio 2022-25, a fronte di 1,845 miliardi stanziati, ne sono stati utilizzati solo 1,58 miliardi, anche se la scarsa completezza e uniformità delle informazioni trasmesse dalla regioni rendono poco agevole una puntale valutazione dell’impiego dei fondi e dei risultati conseguiti. A limitare l’efficacia degli interventi sono soprattutto carenze di personale, problemi organizzativi e differenze territoriali.

Un nuovo modello da implementare

Le misure introdotte dal decreto legge del 2024, sottolineano i giudici contabili, delineano un nuovo modello di governance – fondato su potenziamento dei sistemi di controllo, digitalizzazione e tempestiva disponibilità dei dati. Un impianto che “potrebbe favorire un miglioramento strutturale del sistema, i cui effetti potranno essere valutati in modo compiuto solo dopo la piena attuazione degli interventi previsti”.

I dati della Piattaforma nazionale liste d’attesa

A confermare le difficoltà sono anche i dati della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, da cui si evincono sostanziali differenze tra le date degli appuntamenti proposte e quelle accettate dai cittadini, ritardi tra la prescrizione e il primo contatto con i Centri unici di prenotazione (Cup) e il divario tra le prescrizioni emesse e le prenotazioni registrate.

La carenza di personale specialistico

La relazione richiama inoltre le difficoltà nell’ampliamento dell’offerta sanitaria, anche in presenza di risorse finanziarie adeguate, soprattutto per la carenza di personale specialistico. Da qui la necessità di completare la riforma dell’assistenza territoriale, così da migliorare la presa in carico dei pazienti, ridurre la domanda impropria e alleggerire la pressione sugli ospedali e sui servizi specialistici.

Le richieste dei giudici contabili

La magistratura contabile sollecita inoltre meccanismi più efficaci di responsabilizzazione, con l’individuazione tempestiva delle inadempienze, l’applicazione delle sanzioni previste e, quando ne ricorrano i presupposti, l’esercizio dei poteri sostitutivi. La riduzione duratura dei tempi di attesa, conclude la relazione, richiede trasparenza, monitoraggio continuo, responsabilità istituzionale, impiego efficiente delle risorse e una rendicontazione puntuale dei risultati.