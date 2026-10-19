Cuore, in Italia oltre 520mila procedure mini-invasive nel 2025

Oltre 520mila procedure mini-invasive eseguite in Italia, tra coronarografie, angioplastiche e interventi sulle valvole cardiache. È il bilancio dell’attività dei 254 laboratori di emodinamica del Paese per il 2025. “La cardiologia interventistica rappresenta una disciplina giovane e in evoluzione travolgente, in cui le tecniche mini-invasive consentono di trattare patologie complesse senza aprire il torace, garantendo terapie salvavita ampiamente diffuse anche nei centri pubblici dell’intero territorio nazionale”, spiega Alfredo Marchese, direttore dell’Unità di Cardiologia interventistica dell’Ospedale Santa Maria di Bari e presidente della Società italiana di cardiologia interventistica, a margine del 47esimo congresso nazionale della società scientifica a Milano.

Cuore, le procedure effettuate

Attraverso la rete dei 354 centri attivi nel Paese Gise ha censito complessivamente 520.438 procedure, di cui 318.121 coronarografie e 160.035 angioplastiche. Sono state inoltre eseguite 14.409 Tavi, le procedure di sostituzione della valvola aortica, 2.251 interventi di riparazione o sostituzione della valvola mitrale e 592 trattamenti sulla tricuspide, in aumento del 23%.

L’obiettivo è utilizzare queste informazioni per verificare la qualità della pratica clinica e l’aderenza alle linee guida. “La vera forza di questo enorme patrimonio informativo sta nel dimostrare che quello che si fa ogni giorno nelle sale di emodinamica è corroborato dalla corretta pratica clinica, verificando che un paziente trattato in un ospedale italiano riceva la medesima qualità e la stessa aderenza alle linee guida europee di chi viene curato a Parigi o Londra”, sottolinea Marchese.

I dati come base per i sistemi di AI

Per la cardiologia interventistica i registri possono rappresentare una base anche per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, destinati a supportare la diagnosi precoce, personalizzare i percorsi di cura e valutare l’efficacia dei trattamenti.

“La qualità e la governance del dato sanitario devono essere progettate fin dall’inizio, secondo criteri di tutela della privacy e valore scientifico, garantendo la massima accuratezza dei dati clinici affinché l’intelligenza artificiale possa operare in modo sicuro, etico e realmente affidabile a supporto del medico e del paziente”, chiarisce Marchese. “Nel nuovo scenario tracciato dal regolamento europeo Ehds, conclude, “il dato clinico diventa un bene comune e un’infrastruttura strategica per la programmazione e la valutazione delle tecnologie”.