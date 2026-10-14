Sanità, Welfair apre a Roma: “Fare rete per dare risposte sostenibili”

“Quello delle scienze della vita è uno dei settori più presenti nella Regione Lazio: vi operano 21mila addetti, per un fatturato di 10 miliardi”. A ricordarlo a LaSalute di LaPresse è Filippo Tortoriello, vicepresidente della Camera di Commercio di Roma, all’apertura di ‘Welfair – La fiera del fare Sanità’, in programma alla Fiera di Roma fino a venerdì.

Welfair, la settima edizione

La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, riunisce 700 relatori in 70 tavoli tematici. Tra i temi affrontati nella giornata inaugurale la cooperazione sanitaria europea, la gestione dei servizi e il futuro delle professioni. La Camera di Commercio sostiene la partecipazione di un gruppo di piccole e medie imprese del settore, con l’obiettivo di favorirne i contatti con il sistema produttivo e il network europeo.

‘Verso una sanità europea’

Proprio la collaborazione tra Paesi è stata al centro del summit ‘Verso una sanità europea’, dedicato alla necessità di rafforzare il coordinamento in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e commerciali. Un confronto che ha messo in evidenza il ruolo strategico della sanità e delle filiere farmaceutica e tecnologica, anche per la capacità di affrontare eventuali crisi.

Fare rete è anche la parola d’ordine di Giuseppe Quintavalle, direttore generale della Asl Roma 1 e presidente di Fiaso, intervenuto alla plenaria dei direttori generali delle aziende sanitarie. “Le sfide complesse della sanità moderna non si vincono da soli”, afferma. Tra vincoli economici, emergenze operative e bisogni dei territori, aggiunge, il direttore generale deve “superare il ruolo di solista per diventare il regista di una squadra coesa”. Per Quintavalle “fare rete è il primo concreto passo per dare risposte solide e sostenibili”.

Le professioni infermieristiche

Spazio anche alle professioni infermieristiche, con un confronto promosso dalla Fnopi su mobilità e qualità del lavoro in Europa. La presidente Barbara Mangiacavalli richiama le novità legate al Fair Labour Mobility Package e alla revisione della direttiva europea 2005/36/CE, che stanno ridefinendo mobilità, digitalizzazione e competenze. L’obiettivo è “creare un legame operativo e diretto tra le innovazioni europee e la crescita della professione infermieristica in Italia”, puntando sulla sicurezza delle cure, sul reclutamento internazionale etico e sulla valorizzazione delle competenze.

Fiera Roma Academy

Tra le novità della manifestazione debutta Fiera Roma Academy, progetto di alta formazione diretto scientificamente da Andrea Sbarbati. Il primo appuntamento è stato dedicato alla fibromialgia. “Le persone che convivono con la fibromialgia sono tante e spesso si trovano in una situazione difficile nei rapporti con il sistema sanitario, che non sempre ne comprende le esigenze”, sottolinea Sbarbati.

Gli screening gratuiti

Fino a venerdì al padiglione 4 della Fiera di Roma sono disponibili anche screening gratuiti: dal Longevity check-up del Policlinico Gemelli alle valutazioni sulla fibromialgia, dagli screening per lipedema e linfedema ai controlli ecografici della tiroide e agli esami baropodometrici. Saranno presenti anche biologi nutrizionisti e fisioterapisti.