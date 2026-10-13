Oms tra sfide virali ed economiche, ecco i 3 pilastri di Hanan Balkhy

Una pediatra specializzata in malattie infettive, con ben in mente le sfide per la salute globale legate alla recrudescenza di patologie come il morbillo. “Questa situazione mi preoccupa profondamente”, dice a LaSalute di LaPresse la dottoressa Hanan Balkhy, candidata alla guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 2027, quando Tedros Adhanom Ghebreyesus terminerà il suo mandato. “A livello globale, si registrano segnali preoccupanti di calo delle coperture vaccinali. Questo indica che, in qualche punto del sistema, la fiducia è venuta meno”, aggiunge analizzando le sfide globali e sottolineando l’importanza di una “Organizzazione mondiale della sanità sulla quale il mondo possa contare”.

Chi è la candidata alla guida dell’Oms e quali sono i suoi 3 pilastri

Nominata dall’Arabia Saudita, Hanan Balkhy ha costruito il suo programma su tre pilastri: fiducia, impatto e valore. Ovvero rafforzare la solidità scientifica e la sostenibilità finanziaria dell’Oms, intervenire prima che le crisi sanitarie esplodano e accelerare progressi concreti verso la copertura sanitaria universale. Tornando al morbillo, “fino agli anni Novanta nei reparti di pediatria capitava spesso di avere diversi bambini ricoverati per morbillo, visibilmente sofferenti, con eruzioni cutanee e difficoltà respiratorie. Nel corso della mia carriera ho visto progressivamente diminuire il numero di bambini colpiti da questa malattia. E tra il 2000 e il 2024 la vaccinazione contro il morbillo ha permesso di evitare quasi 59 milioni di decessi”, ricorda.

“Eppure – continua la dottoressa Hanan Balkhy – nonostante la disponibilità di un vaccino sicuro, con un buon rapporto costo-efficacia, si stima che solo nel 2024 il morbillo abbia causato 95.000 morti nel mondo, soprattutto tra i bambini sotto i cinque anni non vaccinati o che non avevano completato il ciclo vaccinale”.

La dottoressa Hanan Balkhy, candidata alla guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 2027.

La disinformazione e la costruzione della fiducia

Come mai? Colpa della disinformazione, che “non è una questione secondaria. È proprio questo uno degli aspetti centrali del mio programma: la fiducia (Trust). L’Organizzazione – scandisce la specialista, dal 2024 Direttrice regionale Oms per il Mediterraneo Orientale, attualmente in congedo per candidarsi alla guida dell’Agenzia – deve collaborare con i Paesi, le rispettive autorità sanitarie e le organizzazioni della società civile affinché informazioni fondate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili raggiungano i genitori prima che insorgano dubbi e incertezze. Queste informazioni devono essere presentate in modo semplice e comprensibile, dando ai genitori e alle famiglie la possibilità di porre domande e ricevere risposte adeguate. La fiducia va conquistata, non soltanto presso gli Stati membri, ma anche tra i cittadini”.

L’esperta, comunque, è ottimista: “Sono convinta – dice – che, con un forte impegno politico, il mantenimento di elevate coperture vaccinali e un’efficace cooperazione a livello internazionale, i Paesi saranno in grado di interrompere la trasmissione del virus e raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione del morbillo”.

L’Oms e i tagli dei finanziamenti

D’altra parte negli ultimi anni la stabilità finanziaria dell’Agenzia di Ginevra ha subito un duro colpo, in seguito ai tagli ai finanziamenti da parte degli Stati Uniti. “L’Oms è un’unica organizzazione e qualsiasi sforzo volto a rafforzarla potrà avere successo soltanto attraverso un’azione coordinata con i governi e in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private. Il lavoro svolto dall’Oms è fondamentale e deve rispondere alle esigenze dei singoli Paesi. Sarà questo il fulcro del mio impegno per costruire e consolidare la fiducia nell’Organizzazione”, premette.

Allo stesso tempo, l’Agenzia “non può ritrovare la propria stabilità finanziaria semplicemente chiedendo maggiori contributi a un numero ristretto di Stati membri. L’Oms deve ampliare la propria base di finanziamento, assicurarsi risorse più prevedibili e garantire maggiore rigore nella loro gestione”, spiega Hanan Balkhy.

“Non sono nuova a questo tipo di impegno. Durante il mio incarico ho lavorato per cogliere oltre 200 opportunità di finanziamento, ampliato la base dei donatori coinvolgendo più di 30 nuovi partner e mobilitato 1,6 miliardi di dollari in contributi volontari nel biennio 2024-2025, uno dei risultati più elevati tra le regioni dell’Oms. Queste risorse sono state destinate principalmente all’eradicazione della poliomielite e alla risposta alle emergenze sanitarie. Ho inoltre contribuito a migliorare l’efficacia dell’Organizzazione, ottenendo il sostegno di tutti gli Stati membri a un piano strategico comune, rafforzando i sistemi di controllo interno e di rendicontazione, e destinando oltre il 70% delle risorse agli interventi a livello nazionale”.

Hanan Balkhy non nasconde come la sostenibilità finanziaria sia “anche una questione di fiducia, impatto e valore, ovvero di equità, efficienza ed efficacia. Significa definire con maggiore chiarezza le priorità e affrontare, insieme agli Stati membri, un dibattito non più rinviabile su quali attività l’Oms debba semplificare, accorpare, ridimensionare o interrompere. Ma anche dimostrare concretamente i risultati raggiunti grazie a ogni dollaro investito”.

Tra pandemia e crisi geopolitiche

In tutto questo il mondo si trova ad affrontare numerose crisi geopolitiche e lo spettro di una nuova pandemia. “Da esperta di malattie infettive, con un’esperienza diretta nel rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, so che le epidemie continueranno a metterci alla prova. Il mio approccio si basa su una preparazione costante, per ridurre al minimo l’impatto di queste emergenze”, chiarisce Hanan Balkhy.

Come Direttrice regionale dell’Oms per il Mediterraneo orientale, una regione che comprende oltre 750 milioni di persone distribuite in 22 Paesi e territori, “ho coordinato la risposta a diverse emergenze in contemporanea a Gaza, in Sudan, Yemen e Afghanistan. A Gaza, in particolare, dopo il primo caso di poliomielite paralitica registrato in 25 anni, ho lavorato insieme alle autorità nazionali e ai partner per contribuire alla vaccinazione di oltre 600.000 bambini. Ho visto personalmente come i conflitti, gli sfollamenti e l’indebolimento dei sistemi sanitari creino le condizioni ideali per una rapida diffusione delle epidemie”, testimonia la specialista.

“In alcune comunità – continua – a fare la differenza è stata una combinazione di fattori: il livello di conoscenza e istruzione della popolazione, le condizioni generali di salute e l’immunità verso le malattie più comuni, la rapidità con cui è possibile mobilitare personale sanitario e attrezzature mediche, oltre alla tempestività della risposta e del sostegno della comunità internazionale”.

Anticipare le emergenze e avvicinare l’Oms ai singoli Paesi

Quando questi elementi vengono a mancare, “le conseguenze di un’epidemia sulla popolazione sono più gravi. Se i sistemi sanitari sono frammentati, la cooperazione è debole, la sorveglianza epidemiologica presenta lacune, la preparazione alle emergenze è disomogenea e i Paesi cercano di affrontare da soli minacce comuni, aumenta il numero delle persone che ne subiscono le conseguenze. Per questo motivo il secondo pilastro della mia candidatura è impatto (Impact). Impatto significa fare in modo che l’Oms sia presente prima che una crisi si manifesti. Vuol dire rafforzare i sistemi di sorveglianza, i laboratori, la prevenzione delle infezioni, il personale sanitario, l’assistenza sanitaria primaria, le catene di approvvigionamento, il coinvolgimento delle comunità e le istituzioni nazionali, affinché i Paesi possano individuare tempestivamente le minacce e intervenire rapidamente”.

Ma significa anche “avvicinare l’Oms alle realtà nazionali, traducendo le conoscenze e le competenze globali in piani concretamente attuabili e in sistemi di erogazione dei servizi sanitari gestiti direttamente dai Paesi, capaci di salvare vite umane. In questo modo, quando si verifica un’emergenza, l’Oms è in grado di intervenire in maniera rapida e indipendente. Nessun Paese può proteggersi completamente da una pandemia contando soltanto sulle proprie forze – aggiunge la specialista – Sistemi sanitari nazionali forti e una cooperazione internazionale solida devono procedere di pari passo. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un’Oms sulla quale il mondo possa contare”.

C’è poi il tema del diritto alla salute e delle diseguaglianze. “Oltre la metà della popolazione mondiale, pari a 4,6 miliardi di persone, non ha ancora pieno accesso ai servizi sanitari essenziali. È un dato che evidenzia l’urgenza di intensificare gli sforzi per raggiungere la copertura sanitaria universale. Per questo motivo valore (Value) è il terzo pilastro della mia candidatura. Per valore intendo equità, efficienza ed efficacia: quanto efficacemente funzionano i sistemi sanitari e a quali costi. In termini concreti, significa accelerare il rafforzamento dell’assistenza sanitaria primaria come fondamento della copertura sanitaria universale e concentrare gli sforzi sulle persone che ancora oggi rischiano di essere lasciate indietro: quelle colpite da conflitti, situazioni di fragilità, povertà ed esclusione”.

L’equità, per Hanan Balkhy, “non dovrebbe essere un’aspirazione marginale delle politiche sanitarie, ma il criterio fondamentale con cui valutare se un sistema sanitario funziona davvero”.

Le domande chiave sull’AI

In un’epoca di grandi sfide, l’intelligenza artificiale ha portato progressi considerevoli nella medicina e nell’assistenza sanitaria, ma non mancano le ombre. “La tecnologia e l’AI offrono opportunità enormi, ma comportano anche dei rischi. Il criterio che applico a qualsiasi nuova tecnologia è semplice: contribuisce a migliorare i risultati in termini di salute, ampliare l’accesso alle cure, aumentare la qualità dell’assistenza, aiutare gli operatori sanitari a svolgere meglio il proprio lavoro e rendere i sistemi sanitari più efficienti e resilienti? Se la risposta è negativa, dobbiamo essere pronti a chiederci perché la stiamo utilizzando”, sottolinea Hanan Balkhy.

D’altra parte l’Oms “non deve mai ostacolare l’innovazione, ma ha un ruolo importante nel definire standard globali in materia di sicurezza, efficacia, etica, privacy e uso appropriato delle nuove tecnologie, sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili. Deve inoltre collaborare con i Paesi, i partner e chi fa innovazione affinché i benefici non rimangano prerogativa esclusiva dei sistemi sanitari che dispongono delle maggiori risorse. Questo – conclude – è il criterio che applicherei a qualsiasi tecnologia”.