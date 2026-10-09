Presentato a Napoli il progetto Smart Ambulance: specialisti collegati in tempo reale con il 5G

Trasmettere in tempo reale elettrocardiogrammi, parametri vitali, immagini e flussi video agli specialisti, per anticipare la valutazione clinica già durante il soccorso. È l’obiettivo della Smart Ambulance, il progetto presentato all’Unione Industriali di Napoli che punta a trasformare l’ambulanza in un nodo connesso della rete sanitaria, grazie alla tecnologia 5G di Tim e all’integrazione di strumenti digitali e intelligenza artificiale.

Come funziona la Smart Ambulance

L’iniziativa è curata da Bourelly Group in partnership con Cortile, Consorzio di ricerca sulle telecomunicazioni, e Tim Enterprise, con il patrocinio dell’Unione Industriali Napoli. Il sistema consente di mettere in comunicazione l’équipe a bordo con i medici da remoto attraverso video in alta definizione, telecamera interna e bodycam. Tra le funzionalità previste figurano la trasmissione di Ecg e parametri vitali, la consultazione dei dati clinici disponibili e il supporto a valutazioni rapide, come lo screening neurologico per l’ictus.

Il progetto comprende anche un assistente basato sull’intelligenza artificiale, pensato per aiutare il medico a consultare le informazioni, sintetizzare il contesto clinico e predisporre i report, sempre sotto il controllo del professionista sanitario. Al termine dell’intervento il sistema genera una sintesi che può essere rivista e corretta prima dell’archiviazione, favorendo il passaggio di informazioni tra soccorso territoriale e ospedale.

“Il progetto Smart Ambulance punta a sviluppare un ecosistema sanitario digitale, nel quale ambulanza, centrale operativa, medico, ospedale e territorio siano costantemente collegati”, spiega Guido Bourelly, amministratore unico di Bourelly Health Service. “Attraverso sistemi di connettività ad alte prestazioni è possibile trasmettere in tempo reale dati e informazioni cliniche quali Ecg, parametri vitali, immagini diagnostiche, monitoraggio multiparametrico e flussi video ad alta definizione”. L’obiettivo, aggiunge, è fare del mezzo di soccorso “un vero punto sanitario mobile della rete territoriale”.

Il contesto dei pronto soccorso

A sostenere la necessità di soluzioni per rendere più efficiente la gestione delle emergenze sono anche i dati citati durante la presentazione. Secondo Nicolino Esposito, direttore scientifico di Bourelly Health Service, in Italia si registrano circa 18,27 milioni di accessi al pronto soccorso ogni anno, il 68% dei quali classificati come codici bianchi e verdi. La spesa complessiva è stimata in circa 3,5 miliardi di euro, con un costo medio di 192 euro per accesso e un’attesa media per il ricovero di circa 31 ore.

Esposito richiama inoltre i dati del XIV Congresso nazionale Simeu, secondo cui nove pronto soccorso su dieci sarebbero sottorganico: soltanto l’11% delle strutture dichiarerebbe di disporre di personale adeguato, mentre l’89% ricorrerebbe a soluzioni temporanee per coprire i turni.

Ricerca e tecnologia al servizio del soccorso

La Smart Ambulance nasce nell’ambito delle attività di Cortile, che coinvolge realtà industriali e accademiche, tra cui Ericsson, Medinet, Università di Salerno e Politecnico di Milano. “La soluzione Smart Ambulance integra tecnologie di intelligenza artificiale, machine learning e connettività 5G”, afferma Alessandro Pane, presidente del consorzio, secondo cui la collaborazione tra ricerca applicata e industria può favorire il trasferimento dell’innovazione ai servizi sanitari.

“Il progetto Smart Ambulance trasforma l’ambulanza in un nodo intelligente del sistema sanitario, capace di trasmettere dati, attivare competenze specialistiche già durante il soccorso e anticipare la presa in carico del paziente”, dichiara Francesco D’Angelo, Svp of central & local government market di Tim Enterprise. Grazie a rete 5G, edge computing, cloud e intelligenza artificiale, il sistema punta a collegare in tempo reale centrale operativa, specialisti e ospedale. L’obiettivo è ridurre i tempi di comunicazione e migliorare la continuità delle informazioni lungo il percorso di cura.