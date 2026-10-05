A Torino nasce la Vittorio Emanuele Maxillofacial Surgery and Clinic



Ha aperto le porte a Torino la Vittorio Emanuele Maxillofacial Surgery and Clinic, centro

di eccellenza dedicato alla diagnosi e al trattamento delle patologie del distretto

testa-collo. Fondato da Caterina Bracco, nipote del professor Pietro Bracco, pioniere dell’interdisciplinarietà in ambito odontostomatologico, il nuovo centro è in Corso vittorio Emanuele II (al civico 6).

La clinica nasce da una visione della medicina specialistica volta a riunire 12 discipline in dialogo costante riunite in un unico luogo. Questo perché l’efficacia di una cura non dipende

soltanto dall’eccellenza della singola specialità, ma dalla capacità di collegare competenze

diverse in un unico progetto terapeutico. Comprendere queste connessioni significa andare

oltre il sintomo, ricercarne la causa e costruire un percorso di cura realmente personalizzato.

La clinica si propone di dedicare al paziente un percorso terapeutico costruito in base alle sue

esigenze cliniche e personali. Ogni programma di diagnosi e trattamento di cura è condiviso e

supportato da confronti continui tra paziente e team medico. L’obiettivo è accompagnare

l’assistito in ogni fase, offrendo tempo e assistenza in un percorso fondato sulla fiducia e sulla

qualità della relazione con l‘equipe medica, così come con il team della clinica, che ha il ruolo

fondamentale di agevolare le diverse connessioni.

Agevolare il paziente diminuendo tempi e stress

Nella Vittorio Emanuele Maxillofacial Surgery and Clinic l’innovazione inizia già dalla sala d’attesa. Uno spazio che si trasforma in una vera e propria sala di lettura, con una piccola biblioteca a disposizione dei pazienti e dei loro accompagnatori. Uno spazio ricco di libri, fotografie d’autore e opere d’arte contemporanea alle pareti, per creare un ambiente accogliente e rilassante, capace di ridurre l’agitazione e gli stati d’ansia che spesso precedono una visita medica.

“Volevamo costruire qualcosa di diverso, seguire una nuova visione della medicina. Una clinica

in cui le competenze si integrassero per offrire un percorso più completo. Riunire professionisti

in dialogo continuo tra di loro significa poter affrontare ogni problematica nella sua complessità.

Lo scambio di competenze porta alle migliori risoluzioni. La forza di Vittorio Emanuele è la

specializzazione. La scelta del professionista è il momento più delicato del processo di cura. Il

paziente deve potersi affidare completamente” dichiara Caterina Bracco, Founder di Vittorio

Emanuele Maxillofacil Surgery and Clinic.

La multidisicplinarietà

Qui l’idea di multidisciplinarietà non consiste nell’affiancare specialisti diversi, ma

nel far dialogare le loro competenze. Questa è la filosofia che guida il lavoro del dottor Massimo

Fasolis, chirurgo maxillo-facciale, del professor Giancarlo Pecorari otorinolaringoiatra, e del dottor

Francesco Zenga neurochirurgo.

Nella gestione delle patologie dell’articolazione temporo-mandibolare, del dolore oro-

facciale e delle nevralgie del trigemino, la collaborazione tra chirurgo maxillo-facciale,

odontoiatra, neurochirurgo, otorinolaringoiatra, massofisioterapista e osteopata consente di

individuare con maggiore precisione l’origine del problema e di impostare il trattamento più

appropriato, ognuno per le sue competenze. Lo stesso approccio guida il trattamento della sindrome delle apnee ostruttive del sonno, dove otorinolaringoiatra, chirurgo maxillo-facciale, odontoiatra e professionisti dedicati alla gestione della terapia con Cpap collaborano per migliorare respirazione, qualità del sonno e salute generale.

Anche l’odontoiatria viene interpretata in un’ottica integrata: dall’endodonzia di Damiano

Pasqualini all’implantologia avanzata di Fabrizio Grivetto, ogni trattamento è inserito in

una visione globale dell’apparato stomatognatico. È il caso delle sinusiti odontogene, in cui la

collaborazione tra odontoiatra, otorinolaringoiatra e chirurgo maxillo-facciale consente di

individuare e trattare la causa del problema in modo efficace.

La stessa integrazione è fondamentale nella gestione delle patologie oncologiche del

distretto testa-collo. La diagnosi precoce delle lesioni del cavo orale e delle vie aero-digestive

nasce dalla collaborazione tra odontoiatra, otorinolaringoiatra e chirurgo maxillo-facciale. La

collaborazione simultanea tra neurochirurgo, otorinolaringoiatra e chirurgo maxillo-facciale è

fondamentale per i tumori della base del cranio e per i tumori cranio facciali avanzati. Questo

consente di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso, dalla prevenzione alla diagnosi, al

trattamento e al follow up.

Anche la medicina estetica, con Simone Bompasso, trova spazio all’interno di questa

visione. “Per noi non rappresenta un percorso separato dalla salute, ma una disciplina che

contribuisce all’armonia del volto e al benessere della persona”, dicono dalla Vittorio Emanuele Maxillofacial Surgery and Clinic.

La medicina rigenerativa si inserisce in questo approccio, con trattamenti orientati a favorire

i naturali processi di riparazione e rigenerazione dei tessuti, sempre all’interno di un percorso

personalizzato che integra funzionalità, salute ed equilibrio estetico. Nei percorsi di affermazione di genere, infine, il foniatra Diego Cossu, l’otorino e il chirurgo maxillo-facciale lavorano insieme per integrare funzione e qualità della voce, costruendo un percorso personalizzato nel rispetto dell’identità e degli obiettivi di ogni persona.