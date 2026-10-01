Chirurgia tra criticità e sfide, focus a Riccione con Aico

Pazienti sempre più anziani e fragili, nuove tecnologie, aspettative forse irrealistiche dei cittadini e carenza molto reale di personale medico, ma soprattutto infermieristico. La chirurgia oggi in tutta la Penisola si confronta con una crescente complessità assistenziale, che non riguarda solo l’atto tecnico, ma investe l’intero percorso perioperatorio. Proprio le tante sfide che riguardano questa disciplina sono al centro del Congresso promosso da Aico (Associazione infermieri di camera operatoria), che ha appena aperto i battenti a Riccione.

La complessità delle cure e le competenze degli operatori

La complessità delle cure è un concetto che identifica situazioni che causano incertezza e imprevedibilità all’interno dei sistemi sanitari. I fattori di complessità sono relativi ai pazienti, all’organizzazione e agli operatori. “Abitare la complessità significa riconoscere e interpretare i bisogni emergenti del paziente chirurgico, del team e dell’organizzazione, offrendo risposte consapevoli, competenti e integrate e contemporaneamente riaffermare il valore e l’unicità della professione infermieristica nel cuore pulsante dell’assistenza chirurgica”, sottolineano da Aico.

A fronte di queste considerazioni, l’associazione condivide la necessità di definire uno strumento che, dice il presidente Claudio Buttarelli, permetta di monitorare e misurare la complessità di cura in sala operatoria e che possa incidere sulla qualità delle cure e sugli esiti di salute dei pazienti.

La gestione della complessità assistenziale può quindi beneficiare significativamente dalla definizione di sistemi di gestione di processi assistenziali, che non solo migliorano la sicurezza e la qualità delle cure chirurgiche, ma ottimizzano l’uso delle risorse.

Il confronto sulla chirurgia di oggi e di domani

Il Congresso Aico di Riccione punta a offrire un’occasione di riflessione e confronto multidisciplinare su come abitare questa complessità in modo consapevole, responsabile ma anche innovativo. Attraverso contributi scientifici, esperienze operative e modelli organizzativi, si esploreranno le sfide e le opportunità che il percorso chirurgico pone alle professioni sanitarie, con particolare attenzione al ruolo dell’infermiere e alle dinamiche di équipe.