Campus Bio-Medico, Andrea Picardi guiderà la nuova direzione Comunicazione e Public affairs

Una gestione sempre più integrata della comunicazione, del fundraising e delle relazioni con le istituzioni e gli stakeholder sul territorio. È questo il principio alla base della riorganizzazione avviata dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, presieduta da Carlo Tosti, con Paolo Sormani nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale. L’attuale Direzione Comunicazione e Fundraising amplia, quindi, il proprio perimetro di competenza assumendo la denominazione di Direzione Comunicazione e Public affairs.

La nuova direzione sarà guidata da Andrea Picardi, fino ad oggi direttore Comunicazione e Fundraising della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, dove è arrivato nel luglio 2024. Giornalista professionista classe 1984 – laureato in giurisprudenza all’Università di Roma Tor Vergata e con un master in comunicazione d’impresa e relazioni istituzionali alla Luiss Guido Carli – Picardi ha ricoperto in precedenza il ruolo di Advocacy, Institutional Events & Communication Management senior manager di Lottomatica e di segretario generale di Fondazione Lottomatica. Prima ancora è stato direttore della comunicazione e segretario generale dell’Istituto per la Competitività (I-Com) e redattore e cronista presso il telegiornale di T9, il Tg5 e Formiche.net.

Alla comunicazione interna ed esterna e al coordinamento degli eventi e del fundraising – funzioni già presidiate dalla struttura – si aggiungono ora le relazioni istituzionali. L’obiettivo della nuova direzione è di contribuire a consolidare ancora di più il posizionamento pubblico e strategico del Policlinico Campus Bio-Medico mediante la gestione delle relazioni esterne e il dialogo costante con i media, le istituzioni, il territorio e la comunità. Attraverso una comunicazione integrata e coerente, la nuova direzione mira a promuovere un dialogo trasparente con tutti gli stakeholders guidato dai valori della centralità del paziente e del servizio alla persona.

Inoltre, nell’ambito di questa riorganizzazione, da oggi entra in questa nuova direzione anche Luca Di Cesare, in qualità di nuovo responsabile delle Relazioni istituzionali. Nato nel 1995 e con una laurea in giurisprudenza all’Università Roma Tre e un master in relazioni istituzionali alla Luiss Business School, Di Cesare arriva al Policlinico Campus Bio-Medico da Leonardo, dove ha ricoperto il ruolo di Expert Institutional Affairs.