Contratto medici, la minaccia di Cimo-Fesmed

“Se l’intramoenia resta fuori dal contratto, noi non firmiamo”. È netta la posizione della Federazione Cimo-Fesmed alla vigilia della seduta convocata da Aran per sciogliere gli ultimi nodi della trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale 2025-2027 dell’Area Sanità. Il sindacato chiede che nel nuovo contratto venga inserito un intervento sulla libera professione intramuraria, già previsto dall’atto di indirizzo per il rinnovo.

“Non si tratta di una richiesta avanzata oggi per la prima volta, ma di un impegno già scritto nero su bianco”, chiarisce il presidente Cimo-Fesmed Guido Quici. La necessità di aggiornare e semplificare la disciplina della libera professione intramoenia, infatti, “è stata riconosciuta dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 3 allegata al contratto 2022-2024 ed è stata nuovamente inserita nell’atto di indirizzo della Conferenza delle Regioni per il 2025-2027”, aggiunge il presidente della Federazione.

Intramoeania, le ragioni di Cimo

“Dopo aver riconosciuto formalmente la necessità di intervenire, ci chiediamo come sia possibile che nel testo del nuovo contratto non compare una sola modifica sulla materia. Per noi è inaccettabile”, rimarca Quici. Per il sindacato si tratta anche di valorizzare, con l’intramoenia, il lavoro dei medici ospedalieri e l’attrattività del Servizio sanitario nazionale, favorendone la permanenza dei professionisti.

“La libera professione intramuraria amplia l’offerta sanitaria all’interno degli ospedali pubblici e può quindi contribuire a ridurre le liste d’attesa, offrendo ai cittadini che ne hanno la possibilità un’alternativa alla sanità privata senza uscire dal perimetro del Ssn”, aggiunge Quici.

L’attuale disciplina dell’intramoenia, per il numero uno del sindacato, è costituita da “un sistema farraginoso, burocratizzato e ormai obsoleto”. Servirebbe quindi un intervento preciso per “ridurre le incertezze interpretative e garantire un’applicazione uniforme”.

Da qui la richiesta di intervenire nella trattativa in corso. “Se davvero si vuole valorizzare il lavoro dei medici ospedalieri e rafforzare il Ssn, questo è il momento di intervenire”, conclude Quici. “Se invece si sceglie ancora una volta di non farlo, Cimo-Fesmed non è disponibile a firmare una pre-intesa che ignora completamente una questione che tutti gli attori della trattativa hanno riconosciuto come prioritaria”.