Cuore, Schillaci: “Prevenzione al centro delle politiche sanitarie”

“Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico tempestiva”. Sono le direttrici indicate dal ministro della Salute Orazio Schillaci in un videomessaggio agli Stati generali della salute cardiovascolare, ospitati dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, su iniziativa della senatrice Elena Murelli, in occasione della Giornata mondiale del cuore.

Le malattie cardiovascolari, sottolinea Schillaci, “continuano a rappresentare una delle maggiori cause di mortalità e disabilità”. Allo stesso tempo, aggiunge, “sappiamo quanto sia possibile incidere sulla loro insorgenza e sulle loro conseguenze attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce e una presa in carico tempestiva e appropriata”.

Cuore, il ruolo della prevenzione

“È questa la direzione nella quale abbiamo lavorato, mettendo la prevenzione al centro delle politiche sanitarie”, afferma il ministro, ricordando il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031. Il Piano, spiega, “ha consolidato un modello che punta a intervenire sui principali fattori di rischio modificabili e a promuovere la salute in tutte le fasi della vita”.

Nel campo cardiovascolare questo significa “diffondere stili di vita sani, a partire da una corretta alimentazione e dall’attività fisica, ma anche favorire l’individuazione precoce delle condizioni di rischio”.

Le Case di Comunità

Un ruolo centrale viene assegnato anche al potenziamento dell’assistenza territoriale, a partire dalle Case della Comunità finanziate con il Pnrr. Strutture che, secondo il ministro, “consentono di avvicinare i servizi ai cittadini e di integrare prevenzione, diagnosi, cura e assistenza, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche”.

Tra gli strumenti su cui il ministero ha investito c’è poi la telemedicina, “particolarmente utile anche nella gestione delle patologie cardiovascolari. Il telemonitoraggio e gli altri servizi digitali permettono di seguire i pazienti a domicilio, facilitano il follow-up e contribuiscono a garantire continuità nell’assistenza”, sottolinea Schillaci.

Sul fronte specifico della prevenzione cardiovascolare, il ministro ricorda inoltre il finanziamento di progetti degli Irccs della Rete cardiologica che utilizzano anche le nuove tecnologie “per individuare precocemente il rischio e promuovere comportamenti salutari”.

L’obiettivo, sintetizza Schillaci, è “tutelare la salute prima che insorga la malattia” e, quando la patologia è presente, assicurare una “presa in carico tempestiva, integrata e vicina alla persona”.