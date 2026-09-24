Payback dispositivi medici, il Consiglio di Stato e l’appello per una svolta 

Questo è un giorno importante per le imprese dei dispositivi medici. L’udienza di merito davanti al Consiglio di Stato sulla decisione definitiva relativa al payback 2015-2018 alimenta un cauto ottimismo nel settore. I giudici, infatti, hanno sollevato dubbi sulla compatibilità del meccanismo con il diritto europeo. “La decisione è attesa per i prossimi mesi”, ricorda Confindustria dispositivi medici, sottolineando come in ballo ci sia il futuro del meccanismo e del settore dei dispositivi medici.

Quella del payback sui dispositivi medici è una partita che, nel periodo 2019-2025, ha raggiunto circa 13 miliardi di euro di oneri, di cui 6,5 miliardi a carico delle imprese. E che nel solo 2025 ha portato il payback a incidere per il 16,5% del fatturato delle aziende. Ecco perchè Confindustria Dispositivi Medici chiede un intervento ad hoc nella prossima Legge di Bilancio.

La strategia delle imprese dei dispositivi medici

“Non possiamo chiedere alle imprese di investire in AI, digitale, ricerca e produzione in Italia e contemporaneamente mantenere un meccanismo che, nel prossimo triennio, può pesare circa 1,5 miliardi di euro l’anno sulle imprese, oltre alle tasse ordinarie”, afferma Fabio Faltoni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici.

Non dimentichiamo che il comparto vale quasi 18,1 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 4.618 aziende, che danno lavoro a 133.627 dipendenti.

“Il sistema del payback deve essere ripensato nella sua struttura. La Corte costituzionale nel 2024 ha definito il meccanismo riferito al quadriennio 2015-2018 un ‘contributo di solidarietà non sproporzionato e temporaneo’. Un contributo considerato come temporaneo – evidenzia Faltoni – è oggi diventato strutturale”.

Il tetto di spesa e il payback

Ma non è tutto. Secondo il Centro Studi di Confindustria Dispositivi Medici nel periodo 2019-2025 nessuna Regione ha rispettato il tetto di spesa per i dispositivi medici. Se nel 2019 erano 8 le Regioni che lo superavano di oltre il 50%, nel 2025 sono diventate 14, con punte di sforamento che toccano anche il 110%.

“Il problema non è solo quanto si spende, ma l’adeguatezza di un tetto che viene sistematicamente superato. Se una soglia viene superata in modo strutturale, è la soglia che deve essere ripensata”, scandisce Faltoni.

La soluzione? “Un modello di governo, già disponibile e attuabile, basato sulla programmazione, sull’utilizzo dei dati e sulla valutazione del valore delle tecnologie, spostando il focus dal costo ai risultati per il paziente e per il Servizio sanitario nazionale”.

Il futuro del payback mentre i tempi stringono

Il legislatore ha già indicato una scadenza: l’art. 3-bis del DL n. 51/2023 prevede entro il 31 dicembre 2026 una nuova disciplina della spesa per i dispositivi medici, che tenga conto dell’evoluzione tecnologica e dell’innovazione del settore, anche attraverso l’Health Technology Assessment. Nelle more, la norma consente di modificare il sistema vigente, chiarisce Confindustria Dispositivi Medici accendendo i riflettori sulla prossima Legge di Bilancio.

“Se vogliamo attrarre capitali e consolidare la filiera della salute – chiosa Faltoni – dobbiamo dare alle imprese certezza e capacità di programmare”. Una certezza che manca da troppi anni al settore.