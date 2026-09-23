Home > Salute > Sanità > Lea in sanità: Gimbe e il gap fra ’60 politico’ e rinuncia a cure

Torniamo a un tema caldissimo per la sanità, locale e nazionale: quello dei servizi e delle cure essenziali assicurati – per tempo – ai cittadini (i Lea). Ebbene, a volte le pagelle non bastano a raccontare tutta la storia. Sembra essere questo il messaggio che arriva dall’ultimo report di Fondazione Gimbe, che torna sul nodo dei connazionali che rinunciano a visite ed esami. Se, infatti, nel 2024 quasi tutte le Regioni e Province autonome superano la ‘pagella’ ministeriale sui Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), con 18 promossi su 21, quasi 5,8 milioni di persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un accertamento diagnostico prescritti dal medico. “Due fotografie solo apparentemente contraddittorie”, chiarisce il presidente Gimbe Nino Cartabellotta.

Per la precisione,rispetto al 2023 nel 2024 le Regioni adempienti aumentano da 13 a 18. Ma nello stesso periodo la quota di popolazione che ha rinunciato a prestazioni sanitarie è salita dal 7,6% al 9,9%, si legge nel report Gimbe. Insomma, a fronte della promozione incassata sui Lea, “se aumentano la spesa privata e le rinunce alle prestazioni sanitarie, non possiamo concludere che la sanità sia improvvisamente migliorata. Significa, piuttosto, che la pagella ministeriale ha una capacità molto limitata nel misurare l’effettiva esigibilità dei Lea da parte dei cittadini”. Ecco perché Fondazione Gimbe chiede a ministero della Salute e Regioni di rivedere le regole della pagella.

“Più indicatori, soglie più elevate, dati tempestivi e misure capaci di rilevare l’accesso reale alle prestazioni, le liste d’attesa, le rinunce, gli esiti e le diseguaglianze territoriali, oltre a meccanismi che valorizzino i progressi e la riduzione dei divari”, elenca il presidente.

Le pagelle Lea 2024 e il gap Nord-Sud

Una premessa: dal 2020 la “pagella” Lea 2024 si basa su un sottoinsieme di 27 indicatori. Per ciascuna delle tre macro-aree – prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera – ogni Regione ottiene un punteggio da 0 a 100, calcolato come media ponderata degli indicatori di ciascuna area. Per essere considerata adempiente, ricorda Gimbe, una Regione deve raggiungere almeno 60 punti in tutte e tre le macro-aree.

Gimbe ha passato al setaccio il Monitoraggio relativo al 2024 per misurare le differenze regionali e verificare che cosa la pagella riesce realmente a documentare. “Proprio la paradossale dicotomia tra le numerose promozioni e le crescenti difficoltà di accesso alle prestazioni – rileva Cartabellotta – impone di guardare oltre i punteggi e di analizzare i limiti della pagella”.

Alcune Regioni occupano posizioni simili nelle tre aree, documentando una relativa uniformità delle performance, sia su livelli elevati – Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto – sia su livelli più bassi (Molise e Basilicata). Altre mostrano invece una marcata variabilità tra le tre macro-aree, in particolare la Calabria, la Valle d’Aosta, la Liguria e la Provincia autonoma di Bolzano. “Queste differenze confermano che in una Regione adempiente possono convivere performance molto diverse nelle tre macro-aree. E un Servizio Sanitario Regionale che funziona bene in un’area e arranca nelle altre non può certo considerarsi equilibrato”, dice Cartabellotta.

Il 60 politico e i 5,8 mln di italiani che rinunciano a visite ed esami

Rispetto al 2023, le Regioni adempienti aumentano da 13 a 18, ma nello stesso periodo la quota di popolazione che ha rinunciato a prestazioni sanitarie è salita dal 7,6% al 9,9%, raggiungendo quasi 5,8 milioni di persone, e qui Gimbe si limita a citare i dati Istat. “Il paradosso è evidente: mentre aumentano le Regioni promosse cresce anche il numero di persone che rinunciano a visite ed esami”, rileva Cartabellotta.

Non solo: sei delle diciotto Regioni adempienti presentano almeno una macro-area con un punteggio tra 60 e 69. “Sessanta punti non significano matematicamente né che una Regione eroghi il 60% dei LEA né che li garantisca al 60% dei cittadini. Ma l’esercizio sulle soglie mostra quanto l’asticella sia bassa: 60 punti in ciascuna macro-area sono sufficienti alle Regioni per risultare adempienti. Una soglia decisamente troppo bassa per valutare la garanzia di un diritto che la Costituzione riconosce a tutti”, critica Cartabellotta stigmatizzando il rischio del ’60 politico’.

Insomma, per Gimbe gli indicatori non misurano tempi di attesa, agende chiuse, difficoltà di prenotazione, distanza dai servizi, continuità assistenziale e completezza dei percorsi non vengono rilevati in modo sistematico. Una “pagella” che, in questo modo, non incentiva il miglioramento.

Lea e sanità reale: è tempo di cambiare

Risultato? La tutela della salute “continua a dipendere in misura rilevante dalla Regione di residenza e che la frattura Nord-Sud rimane profonda. La ‘pagella’ con cui lo Stato verifica l’adempimento delle Regioni certifica solo il superamento di una soglia amministrativa minima. Non misura però la qualità dell’assistenza né l’equità di accesso ai Lea, né documenta le diseguaglianze interne alle Regioni”, dice Gimbe chiedendo un ritocco delle regole.

Il rischio, altrimenti, è quello di un sistema che non favorisca il reale miglioramento e finisca per ignorare le persone e il loro diritto alla salute.