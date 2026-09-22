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martedì 22 settembre 2026

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Contratto Area Sanità, dagli aumenti alle ferie solidali

Contratto Area Sanità, dagli aumenti alle ferie solidali
Trattative rinnovo contratto Area Sanità. Foto: Aran
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“Fissato un incontro per il 13 ottobre, che dovrebbe essere quello conclusivo”. Cosa c’è nel nuovo Contratto e a che punto sono le trattative

Si chiude con l’ottimismo pragmatico di Antonio Naddeo l’incontro all’Aran per il rinnovo del Contratto nazionale 2025-2027 per l’Area Sanità. Un accordo che riguarda circa 138mila operatori fra dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. “Il confronto è stato ampio e positivo e ha consentito di compiere passi avanti sui temi principali”, assicura Naddeo, mettendo nero su bianco l’obiettivo arrivare alla conclusione del negoziato entro ottobre. D’altra parte i prossimi appuntamenti sono già fissati. Ma quali sono le cifre sul tavolo?

Gli aumenti previsti dal nuovo Contratto

L’incremento medio dello stipendio è di 240 euro mensili per 13 mensilità, cui si aggiungono circa 140 euro medi di risorse aggiuntive previste da disposizioni di legge, che possono portare l’aumento complessivo a superare i 380 euro, spiegano da Aran.

Patrocinio legale e ferie solidali

“Abbiamo chiarito le tutele previste in caso di aggressione, a partire dal patrocinio legale gratuito e dal supporto psicologico, insieme alla possibilità di utilizzare ferie solidali cedute volontariamente dai colleghi, fino a un massimo di 30 giorni”, puntualizza il numero uno di Aran.

Tutto risolto? Non proprio. Sul tavolo “alcune richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali e alcuni aspetti ancora da definire, tra cui quelli relativi alle indennità durante il periodo di ferie, alla libera professione, al welfare aziendale e alle prestazioni aggiuntive“, dice Naddeo.

Tra i punti già affrontati anche il rafforzamento delle relazioni sindacali, con l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel confronto regionale e nell’OPI (Organismo paritetico per l’innovazione, ndr), l’evoluzione degli incarichi dirigenziali, la revisione dell’orario di lavoro e l’adeguamento alla normativa europea sul riconoscimento delle indennità accessorie durante la fruizione delle ferie.

Il testo interviene inoltre sulla formazione, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alla cybersicurezza, sulle specificità organizzative delle Arpa e dei servizi di emergenza territoriali. Previste anche l’integrazione delle indennità di specificità dal 2026, l’adeguamento della retribuzione di posizione e la revisione dei fondi contrattuali.

Verso il rinnovo del Contratto: i prossimi appuntamenti

E adesso? Il 1 ottobre è convocata una nuova riunione per l’intera giornata, con l’obiettivo di affrontare tutte le questioni ancora aperte e provare ad arrivare alla chiusura del contratto. “Abbiamo già fissato anche un ulteriore incontro per il 13 ottobre, che – si sbilanca Naddeo – dovrebbe essere quello conclusivo”.

Contratto Area Sanità, dagli aumenti alle ferie solidali
Un momento della trattativa all’Aran per il rinnovo del Contratto dell’Area Sanità
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