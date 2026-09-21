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lunedì 21 settembre 2026

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Alzheimer: il Piano nazionale e il finanziamento per le demenze

Alzheimer: il Piano nazionale e il finanziamento per le demenze
Alzheimer
Margherita Lopes
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Sette aree d’azione e 43 obiettivi nazionali nel documento annunciato in occasione della Giornata mondiale sull’Alzheimer

“L’invecchiamento progressivo della popolazione, specialmente in Italia, rende sempre più  urgente dare risposte che non guardino solo all’oggi, ma soprattutto al medio e lungo periodo”. Con queste parole il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato a Roma l’aggiornamento del Piano nazionale demenze, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, a 120 anni dalla prima descrizione della malattia.

Un tema prioritario, se consideriamo che in Italia – secondo le stime – circa 1 milione e 200mila persone fanno i conti con una demenza (in oltre la metà dei casi si tratta di Alzheimer), mentre circa 900mila sono i pazienti con disturbo neurocognitivo lieve. 

Non solo. Schillaci ha spiegato che il suo ministero sta lavorando a “una proposta di finanziamento, nell’ambito della prossima legge di Bilancio, per potenziare ulteriormente le attività di prevenzione, diagnosi, trattamento e supporto alle persone con demenza e ai loro caregiver”. Risorse che si aggiungeranno a quelle previste dal Fondo dedicato alle demenze, finanziato con 35 milioni  di euro per il triennio 2024-2026, e a quelle del Fondo sanitario nazionale. 

Il nuovo Piano per le persone con demenza e Alzheimer

Quanto al nuovo Piano, l’iniziativa “si inserisce in una scelta precisa del governo: colmare i ritardi accumulati nel tempo e restituire al Ssn strumenti che ci consentano una programmazione al passo con i tempi. Un Piano non è un documento di principi: serve a orientare le decisioni, collegare il livello nazionale ai territori, produrre risposte concrete e riconoscibili”, ha chiarito Schillaci, illustrando il nuovo Piano nazionale demenze 2027-2031. 

Il documento dovrà essere portato in Conferenza Unificata ed è stato elaborato dal Tavolo permanente sulle demenze, in collaborazione con l’Osservatorio demenze dell’Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e le Province autonome,  le Associazioni dei familiari, le società scientifiche e gli esperti del settore. Che cosa sappiamo?

Le 7 aree d’azione

Il Piano nazionale definisce obiettivi chiari, indicatori misurabili e individua sette aree di azione: fare della demenza una priorità di salute pubblica, inserendola in tutte le politiche sociosanitarie nazionali e regionali; promuovere la conoscenza e l’attenzione pubblica, per creare un contesto sociale inclusivo e amichevole; agire sui fattori modificabili per ridurre il rischio; costruire sistemi di supporto sanitario e sociale integrati, capaci di prendersi cura delle persone coinvolte dalla fase della diagnosi al fine vita, sempre rispettando la loro centralità e le loro preferenze.

E ancora: fornire ogni adeguato supporto a chi si prende cura della persona con demenza, sia formalmente che informalmente; creare o potenziare i Sistemi Informativi dedicati, per assicurare un monitoraggio e una valutazione costanti, finalizzati al miglioramento della programmazione degli interventi; promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione, e implementarle in linea con le priorità che esse individuano.

Monitorare i progressi contro l’Alzheimer

Per ciascuna area sono stati definiti obiettivi, azioni e indicatori che consentiranno il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti. In totale sono messi nero su bianco 43 obiettivi nazionali, 58 azioni per il loro raggiungimento e 64 indicatori per la valutazione

Il Piano riconosce il ruolo fondamentale dei caregiver e dedica una specifica linea di intervento alla loro formazione e al loro supporto, rafforzando l’impegno nella ricerca su Alzheimer e demenza, dalla prevenzione e dalla diagnosi alle modalità di assistenza, riabilitazione, prevenzione. 

Alzheimer: il Piano nazionale e il finanziamento per le demenze
Un momento della presentazione del nuovo Piano nazionale demenze al ministero della Salute con Orazio Schillaci
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