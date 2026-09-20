Dispositivi medici ‘amici’ dell’ambiente in 10 mosse, la sostenibilità diventa metodo

Dal mondo delle buone intenzioni alla realtà in 10 mosse. Forse non ci pensiamo, quando parliamo di One Health, ma la sanità è responsabile di circa il 5% delle emissioni globali. Tante, poche? Il fatto è che qualcosa si può fare, senza che a risentirne sia la qualità delle cure. Ed è tutta una questione di metodo: costruire gli ormai noti criteri ESG su evidenze scientifiche verificabili, introdurli con gradualità e investire sulle competenze di chi decide gli acquisti. Confindustria Dispositivi Medici ne è così convinta da aver stilato una serie di raccomandazioni per acquisti sostenibili.

“La sostenibilità è una componente qualificante del procurement sanitario, ma per produrre valore deve essere tradotta in criteri chiari, verificabili e proporzionati. Le nostre 10 raccomandazioni propongono un percorso concreto, che parte dal dialogo con il mercato e dalle evidenze, riconosce le specificità dei dispositivi medici e investe sulle competenze necessarie a costruire gare sostenibili”, ha spiegato Guido Beccagutti, direttore denerale di Confindustria Dispositivi Medici. Non dimentichiamo che in Italia il settore è forte di 4.600 imprese che impiegano quasi 134mila persone, per un valore totale del mercato di 18,1 miliardi di euro.

Dispositivi medici e ambiente

I dispositivi medici incidono per il 15–25% delle emissioni complessive dei sistemi sanitari, secondo i dati dello studio “Decarbonising Healthcare: how a competitive MedTech industry can contribute” –Medtech Europe. E le imprese si stanno muovendo, ma il settore non è uniforme, anche per una questione di numeri: con oltre 2 milioni di tecnologie sul mercato europeo le logiche di sostenibilità variano profondamente da un dispositivo all’altro. Serve quindi un approccio differenziato e basato sull’evidenza.

Sanità green, questione di competenze

Introdurre efficacemente criteri ESG negli acquisti sanitari richiede poi capacità di leggere il mercato, conoscere le specificità regolatorie dei dispositivi medici, misurare gli impatti e tradurre questi elementi in requisiti di gara. Questione, insomma, di competenze. Per questo Confindustria Dispositivi Medici affianca al confronto istituzionale un investimento sulla formazione continua e sulla diffusione di competenze omogenee per un linguaggio condiviso e una cultura comune della sostenibilità tra pubblico e privato.

Le 10 raccomandazioni per dispositivi medici