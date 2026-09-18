Ospedali migliori del mondo, le performance di Bambino Gesù, Gemelli e Besta 

Un ottimo risultato per tre gioielli della sanità italiana. Stando alla graduatoria internazionale realizzata da Newsweek, in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è quarto al mondo fra gli ospedali specializzati in Pediatria. La struttura del Gianicolo guadagna due posizioni rispetto all’edizione precedente e si conferma primo in Europa. A sorridere è anche la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, presente in tutte e tredici le classifiche di specialità e prima in Italia in quattro discipline: Ostetricia e Ginecologia, Gastroenterologia, Endocrinologia e Pneumologia.

Nel caso di Ostetricia e Ginecologia, il primato italiano si accompagna a un piazzamento di assoluto rilievo internazionale, con il terzo posto su scala mondiale.

Da Roma a Milano: l’Istituto Neurologico Carlo Besta è nella top 10 dei migliori ospedali al mondo nelle neuroscienze. Si tratta dell’unico ospedale pubblico italiano e l’unico lombardo. Per la Neurologia il Besta si posiziona 2° in Europa e 8° nel mondo, mentre per la Neurochirurgia mantiene il 3° posto in Europa e sale all’11° posto a livello mondiale.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Ospedali pediatrici da podio nel mondo

A superare nella lista il Bambino Gesù sono solo gli ospedali nordamericani Hospital for Sick Children di Toronto, Boston Children’s Hospital e Children’s Hospital di Philadelphia. Per la sezione ‘Pediatria’, Newsweek e Statista hanno valutato circa 800 strutture in 35 Paesi includendo nella classifica finale 250 ospedali.

Tiziano Onesti, presidente del Bambino Gesù, evidenzia “un risultato che assume un valore particolare perché deriva dal giudizio di medici e professionisti sanitari di tutto il mondo. Sapere che l’eccellenza del Bambino Gesù è riconosciuta dalla comunità sanitaria internazionale è un’importante conferma del valore delle nostre persone e del lavoro che svolgiamo ogni giorno, un lavoro supportato costantemente da una comunità molto ampia”.

Le eccellenze del Gemelli

Quanto al Policlinico Gemelli, tra i risultati più significativi di quest’ultima edizione del ranking spicca quello dell’Oncologia: la Fondazione si posiziona seconda in Italia e ventinovesima al mondo su trecento centri esaminati a livello globale. Lo scorso anno il Comprehensive Cancer Center ha assistito quasi 65.000 pazienti provenienti da tutto il Paese, oltre il 22% dei quali da fuori Regione.