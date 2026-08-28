West Nile in Italia, 17 morti e il rischio endemia legato alle zanzare

Sono stati 17 i morti per West Nile virus registrati in Italia al 26 agosto, a fronte di 432 casi confermati. “L’aggiornamento presente nel quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall’Istituto superiore di sanità evidenzia una situazione analoga più o meno all’anno passato. Quello che preoccupa sono i cambiamenti climatici: rischiano di far diventare endemico un virus, portato dalla Culex, che finora non lo era”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è l’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi, che da anni monitora le arbovirosi in Italia.

Che cosa ci dicono gli ultimi dati sul West Nile

Quest’anno la letalità – calcolata sulle forme neuro-invasive confermate – è pari al 7,2%. Ebbene, lo scorso anno nello stesso periodo erano stati 430 i casi segnalati con 27 decessi. “Speriamo di evitare un’endemia di West Nile virus, un rischio legato strettamente al clima. Se gli uccelli selvatici stabiliranno le loro rotte migratorie nei territori italiani, allora il rischio c’è. Vorrei anche sottolineare che una letalità del 7,2% è alta: ecco perché occorre fare molta attenzione”.

Che cos’è questa arbovirosi e come si trasmette

La febbre West Nile è una malattia infettiva veicolata dalle zanzare. Non si trasmette tra le persone, ma solo dall’insetto all’uomo. Isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda – nel distretto West Nile, da cui prende il nome – il virus è ormai diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. In Italia il primo focolaio risale all’estate del 1998.

Da allora i casi sono aumentati e, nel tempo, sono cambiate anche le Regioni più colpite. “Il Piano per le arbovirosi che dovrebbe garantirci una disinfestazione programmatica per contrastare le zanzare, anche liberando maschi sterili, va messo in pratica. La parola chiave è prevenzione, che vuol dire disinfestazione programmatica già all’inizio della primavera”, raccomanda l’epidemiologo del Campus Bio-Medico.

Intanto sono salite a 66 le Province italiane con dimostrata circolazione del West Nile virus in 17 Regioni: Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. “Da un paio di anni – sottolinea Ciccozzi – la rotta degli uccelli migratori è cambiata, tanto che abbiamo visto diversi casi nel Nord della Campania e nel basso Lazio, con tutta l’area di Latina”. E l’estate non è ancora finita.