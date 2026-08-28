Malattia della pioggia, che cos’è e la prima trasmissione sessuale

La chiamano la ‘malattia della pioggia‘: la dermatofilosi è un’infezione della pelle causata da Dermatophilus congolensis, un batterio riscontrato principalmente nei bovini che colpisce anche altri animali domestici e selvatici. Insomma, una zoonosi: finora le infezioni umane erano sporadiche, ma all’inizio dell’estate il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha segnalato un aumento di contagi nell’uomo nel Vecchio Continente e dal Regno Unito arriva la notizia della prima trasmissione per via sessuale. Che cosa sta succedendo?

Il caso in Scozia legato al sesso

Come riferisce il BMJ, in Scozia è stato rilevato per la prima volta un caso di malattia della pioggia a trasmissione sessuale. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (HSA) ha dichiarato che il caso è collegato alla frequentazione di un locale per incontri sessuali.

La situazione epidemiologica in Euroopa e i Paesi con infezioni da malattia della pioggia

Stando all’Ecdc nei mesi scorsi in quattro Paesi dell’Unione europea – Francia, Germania, Spagna e Svezia – sono stati rilevati diversi focolai di casi geneticamente ed epidemiologicamente correlati, che hanno colpito prevalentemente uomini gay, bisessuali o che hanno rapporti sessuali con uomini.

Casi di malattia della pioggia sono stati segnalati tra fine 2025 e inizio 2026 anche in Norvegia, tra persone che praticano arti marziali. Ciò indica un possibile cambiamento nelle dinamiche di trasmissione, con lo stretto contatto fisico come via più probabile. “In questa fase non si può escludere la trasmissione indiretta tramite superfici e fomiti contaminati”, dicono dall’Ecdc. In Austria la D. congolensis è stata identificata in dieci persone nel 2025 e in sette entro la metà del 2026.

La valutazione rapida del rischio è stata elaborata per valutare la situazione attuale, “poiché l’infezione da D. congolensis è un evento raro nell’uomo”, precisano gli esperti. Francia, Germania, Spagna e Svezia hanno segnalato 70 casi di infezioni cutanee causate da D. congolensis. La maggior parte dei casi è stata diagnosticata tra dicembre 2025 e giugno 2026. Il quadro clinico comprendeva lesioni cutanee papulari, pustolose o squamose e pruriginose, principalmente nella zona genitale e sul viso, senza sintomi sistemici.

Tutti i pazienti hanno risposto bene agli antibiotici per via orale o topica, con occasionale risoluzione spontanea.

L’analisi dell’epidemiologo e l’umidità

“La cattiva notizia è che dobbiamo sorvegliare qualcosa che prima insidiava solo chi lavora con gli animali. La buona notizia è che si può intervenire con una cura antibiotica”, dice a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo Massimo Ciccozzi.

“Per la popolazione generale – continua lo specialista – l’Ecdc considera comunque il rischio molto basso. Purtroppo i focolai comparsi tra la fine del 2025 e il 2026 sembrano raccontare una storia differente rispetto al recente passato, perché in molti pazienti non è certificato alcun contatto con animali, mentre ricorre l’esposizione a contatti fisici molto ravvicinati con altre persone. Per questo l’Ecdc parla di un possibile cambiamento nell’epidemiologia della malattia della pioggia e considera il contatto diretto pelle contro pelle la modalità di trasmissione più probabile nei focolai attuali, pur sottolineando che le conoscenze sono ancora incomplete e che non si può escludere un passaggio indiretto attraverso superfici, asciugamani o altri oggetti contaminati”.

“Anche il rapporto con l’umidità diventa epidemiologicamente interessante, poiché sembra essere un fattore di rischio ricorrente per i nuovi casi europei: molti pazienti avevano frequentato saune o altri ambienti caldo-umidi nei giorni precedenti la comparsa delle lesioni”, conclude Ciccozzi.

*Articolo aggiornato