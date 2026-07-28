Infermieri in via di estinzione? L’Eurispes e le ragioni della carenza

L’Italia conta 6,9 infermieri ogni 1.000 abitanti, sotto la media europea di 8,9, con 464.193 iscritti all’Albo unico Fnopi (giugno 2026) e forti divari territoriali: dai 86,2 ogni 10.000 residenti del Lazio ai 52,2 della Campania. Ma a colpire sono anche altri numeri: uno stipendio medio di circa 32,4mila euro contro i 39,8mila della media Ocse; un’età media di 45 anni con crescente rischio di ricambio generazionale. E una fuga verso l’estero di circa 5.770 professionisti nel 2025, diretti soprattutto verso Regno Unito (44%) e Svizzera (24%), in cerca di retribuzioni e carriere più competitive.

Le ragioni della carenza di infermieri

Insomma, la carenza infermieristica in Italia è il sintomo di un’inefficienza strutturale del mercato del lavoro, oltre che un’emergenza numerica. È questa la tesi centrale dello studio Eurispes dal titolo ‘Oltre il lavoro dipendente. Nuovi modelli organizzativi del lavoro nell’area infermieristica’.

Le evidenze emerse dallo studio indicano la necessità di recuperare efficienza ed esplorare forme di lavoro diverse e meccanismi organizzativi alternativi. Il mercato del lavoro infermieristico presenta infatti alcune disfunzioni: precarietà, turn-over elevato, scarsa mobilità, condizioni contrattuali poco attrattive e barriere al riconoscimento dei titoli convivono, in alcuni casi, con carenze di personale e difficoltà di inserimento di nuove figure. Un paradosso che segnala come il problema non sia soltanto la disponibilità numerica di professionisti, ma anche la capacità del sistema di allocarli in modo efficiente.

Aumentare i posti di formazione, da solo, produce risultati limitati: serve agire sull’organizzazione del lavoro. “Sul fronte opposto, il sistema ha risposto ai vuoti di personale infermieristico con strumenti emergenziali: a fine 2025 operavano in Italia quasi 20.000 infermieri ammessi con procedure derogatorie. Le stesse categorie di rappresentanza degli infermieri ne chiedono il superamento anticipato e l’istituzione di elenchi dedicati”, rileva l’Eurispes.Un ulteriore segnale che le soluzioni tampone non sostituiscono una politica strutturale.

Libera professione per recuperare efficienza?

Lo studio individua nelle forme di esercizio professionale non subordinato – libera professione, modelli associati, e soprattutto il convenzionamento – una delle possibili leve per recuperare efficienza. Il riferimento è il modello dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta: professionisti non dipendenti ma convenzionati con il Ssn, con tutele definite da accordi collettivi. “Applicare una logica analoga agli infermieri aprirebbe una via intermedia tra lavoro subordinato e libera professione pura, capace di coniugare autonomia, flessibilità e integrazione nel servizio pubblico, senza scivolare nella precarietà”, scrivono gli autori.

In questa direzione si erano mossi gli emendamenti al Ddl sulle professioni sanitarie (poi non portati avanti), che prevedevano il reclutamento diretto di infermieri tramite contratti di collaborazione libero-professionale e il riconoscimento delle prestazioni infermieristiche nei Lea. Un percorso che oggi si affaccia anche come proposta di legge.

Continuare a leggere la carenza infermieristica come un’emergenza di numeri condanna a rincorrere il problema con deroghe e soluzioni tampone. Il vero nodo è l’inefficienza del mercato del lavoro: un sistema che forma professionisti ma non riesce a trattenerli, valorizzarli e allocarli dove effettivamente servono. Andare “oltre il lavoro dipendente” significa esplorare meccanismi – come il convenzionamento – che restituiscano efficienza, purché regolati con equo compenso, tutele e trasparenza.

L’obiettivo non è tanto “avere più infermieri”, conclude Eurispes, quanto costruire le condizioni perché possano esercitare pienamente il proprio ruolo ed essere trattenuti nel nostro Paese, che oltretutto sta invecchiando e ne avrà sempre più bisogno.