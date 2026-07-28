Cisti ovarica di 7 chili a 16 anni, l’intervento eccezionale a Roma

Le immagini sono impressionanti: una cisti ovarica gigante, del peso di ben 7 chili, è stata asportata con successo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La cisti, che conteneva oltre 6 litri di liquido, misurava 33 cm per 18 e occupava quasi interamente l’addome di una giovanissima paziente di 16 anni. Il complesso intervento, durato circa 2 ore, è stato eseguito da Lorna Spagnol e Ilaria Buconi, con la supervisione del dottor Massimiliano Silveri, e ha coinvolto l’équipe di Anestesia e Rianimazione e il personale infermieristico del comparto operatorio della sede di Palidoro. Dopo qualche giorno la ragazza, “in ottime condizioni di salute”, è stata dimessa.

La tecnica ibrida

L’intervento è stato eseguito dall’équipe di Chirurgia Andrologica – che si occupa del trattamento di pazienti con patologie del canale inguinale e dell’apparato genitale maschile e femminile – utilizzando un’innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mininvasiva. In questo modo è stato possibile rimuovere completamente la massa, evitando la dispersione del contenuto nell’addome, riducendo al minimo l’invasività e l’impatto estetico dell’intervento. Una soluzione “possibile grazie alla collaborazione tra chirurghi, anestesisti e personale infermieristico e all’esperienza maturata dal nostro Ospedale nella gestione dei casi più difficili e dei percorsi chirurgici d’avanguardia”, spiega Massimiliano Silveri, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Chirurgia Andrologica del Bambino Gesù.

La cisti ovarica gigante

La gigantesca cisti comprimeva gli organi addominali della giovane, con il rischio di comprometterne progressivamente la funzionalità. La sua rimozione doveva essere eseguita preservando il tessuto sano dell’ovaio e, quindi, la fertilità della ragazza.

L’esame istologico effettuato dopo l’intervento ha identificato la formazione come un cistoadenoma sieroso, un tumore benigno dell’ovaio. Prima dell’operazione, tuttavia, non era possibile conoscere con certezza la natura della massa. Era quindi necessario adottare tutte le precauzioni previste in presenza di una possibile patologia tumorale, evitando in particolare la fuoriuscita del contenuto della cisti nella cavità addominale, spiegano i sanitari.

La scelta dei chirurghi

La cisti gigante – per le sue dimensioni – non consentiva di creare lo spazio necessario per operare in laparoscopia. L’équipe del Bambino Gesù ha quindi utilizzato una procedura ibrida. Attraverso una piccola incisione di appena 5 centimetri nella parte inferiore dell’addome, simile a quella utilizzata per un cesareo, i chirurghi hanno isolato la cisti, creando un’area protetta – “una sorta di camera stagna”, spiegano dall’Ospedale Bambino Gesù – per evitare qualsiasi dispersione del suo contenuto.

Una parte del liquido è stata quindi aspirata lentamente e in modo controllato, riducendo progressivamente il volume della massa. Uno svuotamento graduale era necessario per consentire agli organi addominali, a lungo compressi dalla cisti, di riadattarsi allo spazio liberato ed evitare pericolosi sbalzi della pressione e della circolazione sanguigna.

Un intervento di 2 ore

La riduzione del volume della massa ha permesso di creare nell’addome lo spazio necessario per proseguire l’intervento in laparoscopia, con l’ausilio di una telecamera, identificando l’origine della cisti dall’ovaio sinistro. “In una paziente così giovane era particolarmente importante ridurre al minimo anche l‘impatto estetico“, spiega Lorna Spagnol, la chirurga del Bambino Gesù che ha eseguito l’operazione. “Grazie alla tecnica utilizzata è stato possibile asportare una cisti di dimensioni eccezionali attraverso un’incisione di appena 5 centimetri, limitando le conseguenze fisiche e il possibile impatto psicologico di una cicatrice molto più estesa”.

Dopo la fase laparoscopica, la cisti è stata ulteriormente svuotata e la parte residua della formazione è stata portata all’esterno e asportata attraverso la stessa incisione di 5 centimetri. L’operazione è durata circa 2 ore. La paziente “ha avuto un rapido recupero postoperatorio ed è stata dimessa in ottime condizioni di salute appena quattro giorni dopo l’intervento”, concludono dall’ospedale.